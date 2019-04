Drei Tage mit dem Ball am Fuß

Auf der immergrünen Spielfläche der DJK Rot-Weiß Alverskirchen zirkulierten am Dienstag die Bälle, kurvten Kids von fünf bis 14 um Hindernis-Pylonen, rannten, stoppten, dribbelten, passten oder droschen Bälle in die Tornetze. Die Fußball-Schule Dietz ist wieder da. Drei Tage Fußball-Camp mit Trainern, Technik und dem eigenen Trikot.

Vor zwei Jahren waren die Fußball-Lehrkräfte zuletzt zu Gast. „Alverskirchen ist für uns immer wieder eine super gute Adresse. Das macht Spaß hier“, sagt Thomas Sliwa . Er ist diesmal der Camp-Leiter, kümmert sich um die Organisation und ist Trainer. Ein Mann mit A-Lizenz und Erfahrung. Die U17 des MSV Duisburg führte er sogar in die Bundesliga. Mit ihm sind der ehemalige Preussen-Spieler Carsten Becker , Christian Kopse vom Verbandsligisten TuS 05 Sinsen sowie Jonas Dirksen vom Oberligisten 1 FC Gievenbeck angereist, um die 35 Jungs und sechs Mädchen fußballtechnisch ein Stück voranzubringen.

41 Kinder – „wir hatten ein paar gute Jahre, da waren es über 60, aber das ist auch eine gute Beteiligung“, zeigt sich Katharina Rielmann vom Sportverein zufrieden. Etwa ein Drittel komme aus Alverskirchen, viele Teilnehmer auch aus Wolbeck, dazu noch Everswinkel und Telgte. „Wir haben die Nachbarvereine angeschrieben“, und zudem sei es durch Mund-Propaganda im Umkreis bekannt gewesen. Den Service beim Mittagessen, das von Silvia Frohne angeliefert wird, übernehmen einmal mehr Eltern, Großeltern und Mitglieder vom Jugendvorstand des Vereins.

„Wir sind sehr froh, dass wir 41 Kinder auf dem Platz haben, die nicht zu Hause herumsitzen mit der Playstation“, freut sich Camp-Leiter Sliwa. Das Programm? Eine Übungseinheit vormittags, die zweite nachmittags. Natürlich Dribbling, Passspiel, Torschuss und überhaupt die Technik zur Ballkontrolle und Ballverarbeitung. Aber nicht nur das. Es geht auch um mehr. „Wir versuchen auch Werte zu vermitteln“, sagt er. Dazu gehören Fairplay, Teamgedanke, Ordnung halten oder auch das Händewaschen vor dem Mittagessen. Und am Ende, nachmittags, „wird aufgeräumt. Wenn wir vom Platz gehen, ist der Platz aufgeräumt.“ Dinge, die selbstverständlich sein sollten, die Kinder aber auch erst noch als Selbstverständlichkeit lernen und verinnerlichen müssen. Von nichts kommt eben nichts – wie beim Fußball selbst.

Die Trainingsschwerpunkte seien nie vorher festgelegt, sondern entscheiden sich stets vor Ort. „Das richtet sich nach den Kindern.“ Zunächst verschafft sich die Trainer-Gilde somit einen Überblick, wie weit die Camp-Teilnehmer denn so sind. Ein Stärken-Schwächen-Training zum Auftakt. Damit sind die Fähigkeiten und die Schwerpunkte klar. „Das läuft aber freundschaftlich und nicht von oben herab“, betont Sliwa. Schließlich geht‘s ja auch darum, den Spaß am Fußballspielen zu fördern. Drei Leistungsgruppen wurden am Dienstag gebildet. Aus jeder wird der beste Spieler ermittelt, der auch menschlich punktet, und mit dem „Enatz-Cup“ ausgezeichnet wird. Für alle gab‘s ohnehin schon zum Start das eigene beflockte Trikot und einen Fußball. Den Schlusspunkt setzt dann das spielerische Kräftemessen mit den Eltern. Es denen mal so richtig zu zeigen – allein dafür lohnen sich doch schon die drei Camp-Tage, oder?