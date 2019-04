Everswinkel -

Der Tradition folgend, entfachte die Landjugend Everswinkel am Oster-Sonntag das Osterfeuer. Während einer Andacht in der St. Magnus-Kirche und im Beisein von Pfarrer Thomas entzündeten die Jugendlichen Fackeln an der Oster-Kerze, um sich anschließend auf den Weg zur großen Wiese am Ende der Mühlenstraße zu machen.