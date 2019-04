Ziel ist die Grenze im Süd-Osten

CDU-Schnatgang am 30. April

Everswinkel/Alverskirchen -

Der seit mehr als 20 Jahren von der CDU Everswinkel und Alverskirchen organisierte Schnatgang findet dieses Jahr am 30. April statt. „Beim Schnatgang handelt es sich um einen wiederbelebten Brauch der Grenzbegehung, wobei in diesem Jahr die östliche und südliche Grenze nach Hoetmar und Sendenhorst im Mittelpunkt steht“ so Magdalene Wierbrügge, Vorsitzende der Ortsunion Everswinkel.