Hegeringleiter Mathias Meckmann freute sich, neben dem Revierinhaber Franz von Twickel auch die zahlreich erschienenen Gäste aus Landwirtschaft, Forst, Jagd sowie Nachbarn des Reviers von Twickel begrüßen zu können. Unterstützung erhielten die beiden durch den Gärtnermeister Tobias Roerkohl, der fachmännisch die Baumpflanzung anleitete und auch interessante Informationen zur Flatter-Ulme gab.

Die Baumpflanzaktion finde jährlich als repräsentative Maßnahme für alle Naturschutzmaßnahmen statt, die die Jäger in ihren Revieren leisten, so Meckmann. Auch Franz von Twickel freute sich, dass der Baum nun „in der Bauerschaft Holling, direkt an der Brückhausenstraße vor Alverskirchen am künftig dort vorbeiführenden Fahrradweg gut sichtbar steht.“ Gerade die Kombination der Interessen von Landwirtschaft, Forst und Jagd würden einander bedingen und auf den Schutz der Natur abzielen. „Leider werden diese Gruppen viel zu oft und vorschnell an den Pranger gestellt, wenn etwas umwelttechnisch als problematisch gesehen wird“, so von Twickel. „Nur einen Beitrag zum Naturschutz zu leisten, genügt heute leider nicht mehr, sondern er muss auch für alle sichtbar sein.“