Das Orchester Musica Viva ist der Schule für Musik im Kreis Warendorf angeschlossen. Zur ersten Sitzung des Vorstands mit bewährter Besetzung gab es einige aktuelle Themen. Neben bevorstehenden Auftritten, die sich über das Jahr verteilen, wird das musikalische Highlight des Jahres am 19. Mai stattfinden. Dann steht nach fünf Jahren Wartezeit wieder einmal das Dorf-Musikfest auf Magnusplatz an. Das Orchester hat als Veranstalter mehrere lokale Musikvereine eingeladen und freut sich mit 14 teilnehmenden Gruppen über eine sehr positive Resonanz. Die Zuhörer erwartet ein abwechslungsreiches Programm, das in der Zeit von 12 bis 18.30 Uhr auf zwei großen Bühnen präsentiert wird.

Nach der Entlastung des Vorstands für das zurückliegende Jahr wurden die stellvertretende Vorsitzende Inga Fortriede, Beisitzerin Eva Pinkerneil sowie auch Schriftführer Günter Brandenburg in ihren Ämtern für weitere zwei Jahre bestätigt. Das Amt der Kassenprüferin wurde nach Abstimmung an Susanne Welzel übertragen.