Geschichte verbreitet sich wie ein Lauffeuer

Es sind in Handarbeit gefertigte Figuren, die auf das 100-jährige Bestehen der Feuerwehr-Einheit aufmerksam machen sollen. Größenmäßig dazwischen – auf Normal-Niveau – Frederick Schröder und Michael Schulte . Zwei der Mitwirkenden, die das Jubiläumsjahr zu einer ganz besonderen Nummer machen.

Die großen Strohpuppen haben vermutlich die meisten Alverskirchener schon gesehen – sie sind ja auch nicht zu übersehen. „Es ist schön, dass da jeweils zwei Figuren stehen. Das zeigt, dass es mehr gibt in Alverskirchen als die Feuerwehr “, spielt Schulte auf die Stroh-Puppen des LOV an, die gleich daneben stehen und auf das ebenfalls 100-Jahre-Jubiläum des Landwirtschaftlichen Ortsvereins hinweisen. „Es ist ein Hinweis darauf, ,hier ist was los‘“, fügt der stellvertretende Löschzugführer Schröder an. Die Resonanz auf Puppen und Plakate sei sehr positiv.

Kopf hoch – dann kann man auch die vielen kleinen „Ampelmännchen“ entdecken, die sich im Dorf tummeln. Foto: Klaus Meyer

Das Feedback auf die kleinen „Puppen“ steht indes noch aus. Verständlich, denn sie sind ziemlich heimlich verteilt worden. „Ampelmännchen“, nennt sie Schröder. Gefertigt bei der Abschlussübung 2018 aus Korken, Ü-Eierverpackungen, Schläuchen, Kabelresten und was sonst noch geeignet war. Von filigran bis eher etwas grob, ganz nach künstlerischen Fertigkeiten der Bastler. „Upcycling heißt das“, schmunzelt Schulte. Sie thronen jetzt auf Ampeln, Verkehrsschildern, Hausdächern und -balkonen, über Türen, an zugemauerten Fenstern, und, und, und. „Sie sind nicht alle so leicht zu finden“, weiß Schulte. Bis zum Ende des Sommers werden sie (wie auch die Strohpuppen) an ihren Plätzen verweilen und aus mindestens zwei Metern Höhe das Treiben im Dorf verfolgen. Hochschauen lohnt also. Ein Ziel habe man laut Schröder schon damit erreicht: Dass man darüber im Dorf spricht.

Aber das ist noch nicht alles aus dem „Zauberkasten“ der Alverskirchener Feuerwehrleute, die ihr Jubiläum in vielfältiger und kreativer Weise feiern. Seit dem Wochenende fallen zudem neue Stelen im Ort ins Auge. Insgesamt 22 Holzpfähle, gekrönt von einer rot-blauen Kappe wie ein Feuerwehr-Blaulicht und ausgestattet mit acht laminierten Themen- und Geschichts-Seiten zum Blättern. Gefertigt in Eigenarbeit in der Werkstatt Hülsmann. „Die Idee war es, Geschichte auch mit den Füßen zu begreifen“, erläutert Schulte die Idee eines feuerwehr-geschichtlichen Rundgangs mit Lerneffekt und Quiz-Vergnügen. Dabei ist jeweils eine Geschichte, die unmittelbar mit dem Standort, an dem sich die Stele befindet, zu tun hat. „Die Quelle dieser ganzen Geschichten ist das Buch“, verweist Schulte auf die Jubiläums-Chronik, die kurz vor der Veröffentlichung steht. Sieben Stationen sind auch zum Mitmachen ausgerichtet. Da kann man etwa feuerwehrtechnische Knoten nachbilden. Zwei Rundwege über 2,5 und drei Kilometer sind in einem speziellen Flyer ausgewiesen, um die Stationen systematisch abwandern zu können. Sinnigerweise steht diese Aktion unter dem Titel „Lauffeuer“. Ein Projekt, um sich „mit Feuereifer auf Spurensuche“ der Alverskirchener Feuerwehr zu begeben.

Stelen mit „Blaulicht“-Kopf: 22 Stationen warten im Dorf darauf, erwandert und erkundet zu werden. Foto: Klaus Meyer

Der Flyer – der zur Mitnahme in den Bäckereien Diepenbrock und Abelmann, in der Gärtnerei Kemker, im Dorfgrill sowie beim Verkehrsverein Everswinkel ausliegt – ist gleichzeitig auch der Teilnahmeschein für ein Gewinnspiel. Unter den laminierten Seiten an jeder Stele befindet sich auch eine mit einer echten Zeitungsschlagzeile aus der Vergangenheit. Die Aufgabe besteht nun darin, den passenden originalen Untertitel von damals unter den angegebenen Möglichkeiten zu finden. Die Lösungsbuchstaben aller 22 Stationen ergeben das Lösungswort. Den gelösten Teilnahme-Flyer kann man bis zum 18. August in den Feuerlöscher-Briefkasten am Gerätehaus einwerfen; die Gewinner werden zur Löschzug-Geburtstagsparty am 24. August ermittelt. Die Gewinne? Sie werden dann altersgemäß passend ausgesucht.

Für die jungen Alverskirchener hat sich der Löschzug indes noch eine Kindervariante ausgedacht. Sie beinhaltet 15 Stationen und lässt sich prima für einen Kindergeburtstag oder eine Dorf-Rallye nutzen. Der Teilnahmebogen mit den Fragen lässt sich auf der Feuerwehr-Homepage herunterladen (www.feuerwehr-everswinkel.de; Untermenü Löschzug Alverskirchen auswählen).

„Wächter“ an den Eingangsstraßen: Große Strohpuppen und Plakate lassen keinen Zweifel – die Feuerwehr Alverskirchen feiert. Und der Landwirtschaftliche Ortsverein ebenso. Foto: Klaus Meyer

Der Ideen- und Aktionsreichtum zum Jubiläum des Löschzuges Alverskirchen ist beeindruckend. Mit Impulsen und Anregungen von Michael Schulte ging‘s im vergangenen Jahr los. Gedanken wurden aufgegriffen und konkretisiert. Verschiedene Gruppen entstanden, die sich jeweils um bis zu drei Projekte kümmern. Alle 39 Löschzugmitglieder sowie die Ehrenabteilung sind mit an Bord. „Der Zusammenhalt ist toll“, das Mitwirken erfolge „in Verantwortung der eigenen Geschichte“, freut sich Schulte. „Wir sind kein geschlossener Kreis, sondern eine Institution in der Gemeinde. Nächstes Programm-Highlight wird der Florianstag am 4. Mai sein – „der offizielle Festakt“, so Schröder. Beginn ist um 14 Uhr mit einer Andacht im Gerätehaus, dann folgen Grußworte von Kreisbrandmeister, Bürgermeister, Wehrführer und Zugführer. Die in akribischer und ehrgeiziger Arbeit erstellte Chronik wird dann auch vorgestellt. Für Kinder gibt es ein Rahmenprogramm. „Das wird für uns sicherlich ein spannender Tag“, ist Schröder gespannt. Und ein symbolträchtiger. An die Fahne der Feuerwehr Everswinkel wird nach dem 100-Jahre-Wimpel des Löschzuges Everswinkel nun auch der frisch gefertigte Jubiläums-Wimpel des Alverskirchener Löschzuges angehängt. Am 18. Mai ist Alverskirchen dann – wie zuletzt 1994 zum 75-jährigen Bestehen – Gastgeber für den Leistungsnachweis der Feuerwehren des Kreises Warendorf. Der aktionsreiche Tag erstreckt sich von 7 bis 18 Uhr im Gewerbegebiet Kleikamp. Zuschauer sind willkommen.