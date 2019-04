Es ist ein befreiendes Gefühl, wenn es das erste Mal richtig klappt: Füße hüftbreit auseinander, beide Hände am Eisen, ausholen – und dann den kleinen weißen Ball mit vollem Schwung quer über die sattgrüne Wiese treiben. Und wenn es nicht klappt – kein Problem. Beim Golf-Erlebnistag für die ganze Familie im Golfclub Brückhausen am Sonntag stehen erfahrene Golfer bereit, um Tipps für den richtigen Schlag zu geben.

Gerade für Kinder und Jugendliche ist am Golf-Erlebnistag ein attraktives Programm vorbereitet, denn Nachwuchsarbeit wird im Golf-Club Brückhausen groß geschrieben, betont der Verein in seiner Pressemeldung. So können schon die Kleinen beim SNAG-Golf, einer Trainingsvariante, die mit Klettbällen gespielt wird, Erfahrungen mit dem Putten und Chippen sammeln. Verschiedene Golf-Aktionen für Kinder ergänzen das Programm.

Einblicke gewähren die Greenkeeper, die ihre Maschinenhallen öffnen. Hier gilt es Rasen- und Landschaftspflegemaschinen zu entdecken, wie es sie nur selten zu sehen gibt. Schließlich müssen die Profis die Golfanlage auch unter widrigsten Umständen grün und bespielbar halten. Wie gut ihnen das gelingt, kann zu Fuß oder bei einer Rundfahrt mit dem Golf-Buggy erkundet werden.

Jugendliche und Erwachsene können auf der Driving Range Abschläge trainieren oder beim Putt-Wettbewerb Preise erringen. Wer Glück hat, gewinnt bei der Verlosung sogar einen Platzreifekursus oder eine Probemitgliedschaft.

Die Gastronomie im Clubhaus verwöhnt die Gäste mit Kaffee und Kuchen, während auf der Clubterrasse mit Blick auf die Anlage Gelegenheit zur Weinprobe gegeben ist. Die großzügige Golf-Anlage in Sichtweite von Gut Brückhausen lädt ein zu entspannten Freizeitrunden. Stolz ist der familienfreundliche Golf-Club auch auf sein sportlich ambitioniertes Angebot. Mitglieder spielen in 16 Liga-Mannschaften aller Altersklassen.