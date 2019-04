Die Alltagsbegegnung in der Kindertagesstätte St. Magnus zumindest vereinte Jung und Alt auf unterhaltsame und kurzweilige Art und Weise und bot generationsübergreifend die Gelegenheit, in angenehmer Wohlfühlatmosphäre miteinander zu singen, zu tanzen, zu basteln und zu plaudern. Einrichtungsleitung Hanni Maas begrüßte die Gäste aus den Kindergärten St. Agatha, St. Johannes, Vitus und dem Weidenkorb sowie aus den Häusern St. Vitus und St. Magnus. Ein gemeinsamer Tanz unter freiem Himmel eröffnete den bunten Nachmittag. Im Anschluss bestand die Gelegenheit, in den Gruppenräumen der Einrichtung etwas frühlingshaftes zu basteln, in einem Stuhlkreis zu singen und zu spielen sowie einer Kamishibai-Geschichte zu lauschen.

In der Cafeteria lockten Kaffee und Kuchen und luden zum Verweilen und Plaudern ein. Ausklingen ließ man das gesellige Miteinander mit der Fotoshow von Stefan Hering, Gedichten von Frau Dahlkötter und abschließenden Worten von Bernhard Lauhoff vom Pfarrgemeinderat.