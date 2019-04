Nur wenige Wissen allerdings, dass er über ein ausgeprägtes Talent verfügt, seine Gedanken in Versen auszudrücken. Davon konnten sich die Mitglieder des Seniorenkreises an der evangelischen Johannes-Kirche bei ihrem Treffen überzeugen. Zu vielen unterschiedlichen Lebenslagen hat Heinemann inzwischen mehr als 40 Gedichte verfasst. „Manche fallen mir nachts ein, und die schreibe ich dann gleich auf“, verrät der engagierte Everswinkeler. Heinemann hat als junger Mann als so genannter Elektro-Steiger auf einer Zeche in Bochum gearbeitet. Kein Wunder, dass viele seiner Verse dieses Milieu aufgreifen. Eindrucksvoll bringt Heinemann dabei auch seine Gefühle, die er mit diesen Erinnerungen verbindet zum Ausdruck. Mit Erzählungen über seine Zeit unter Tage ergänzte er seine Ausführungen und bereitete so den Mitgliedern des Seniorenkreises einen besonderen Nachmittag.