Lohmann , der auch Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf ist, gab bei einem Betriebsrundgang Einblicke in die digitalisierten Abläufe des Unternehmens, besonders die Automatisierung der Materiallager. Hund betonte bei seinem Besuch: „Es ist wichtig, mir in Handwerksbetrieben ein Bild davon zu machen, was sie in Sachen Digitalisierung schon konkret umsetzen. Viele vernetzen bereits Teile und automatisieren ganze Prozesse.“ Der Handwerkskammer-Präsident wies darauf hin, dass Förderprogramme des Landes NRW für kleine und mittelständische Unternehmen gute Wege böten, um die Digitalisierung im Betrieb voranzutreiben. Vielen Betrieben seien diese aber noch nicht bekannt.