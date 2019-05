„Es ist schön, dass wir Sie für unsere Gemeinde gewinnen konnten“, begrüßte Döhner die neue Chorleiterin. Bei seiner Segenshandlung unterstrich der Pfarrer die Bedeutung der Chormusik fürs Gemeindeleben und für die Mitgestaltung von besonderen Gottesdiensten.

Schepers studiert in Münster das Fach Musikpädagogik. Die Chorleitung ist dabei ein wichtiger Bestandteil ihres Studiums. „Es ist der erste Chor, den ich außerhalb der Universität leite“, freut sie sich über ihre neue Aufgabe. „Meine ersten Chorerfahrungen habe ich bereits mit fünf Jahren gemacht, seitdem hat mich die Chormusik nicht mehr losgelassen.“ Die Chorproben der letzten Wochen standen vorwiegend im Zeichen der Vorbereitung auf dem Konfirmationsgottesdienst am Sonntag (5. Mai) um 9.30 Uhr in der Johannes-Kirche. Der Johannes-Chor wird diesen Gottesdienst mit mehreren Liedern musikalisch mitgestalten.