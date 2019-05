Am Mittwoch, 22. Mai, ist Dr. Monika Harz, Referentin für Bienenkunde bei der Landwirtschaftskammer NRW, zu Gast im Gasthof Grause. Um 19 Uhr beginnt ihr Vortrag zur Biologie der Honigbiene und der Lebensweise eines Insektenstaates. „Honigbienen sind faszinierende Tiere“, heißt es in der Vortragsankündigung.

In einem Bienenvolk leben etliche tausend Individuen gut organisiert in einem Insektenstaat. In dem Vortrag werden die biologischen Grundlagen des Zusammenlebens der Honigbienen aufgezeigt, der Aufbau eines Bienenvolkes, die Entwicklung der sogenannten Bienenwesen, die Vermehrung des Volkes und auch die Entstehung der Bienenprodukte gezeigt. Die ökologische Bedeutung der Honigbiene wird anhand ihrer Leistungen als Bestäuber dargestellt.