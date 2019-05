Junge Frauen schwer missbraucht?

Everswinkel/Münster -

Es waren massive Vorwürfe, die die Staatsanwaltschaft am Mittwoch vor der 1. Großen Strafkammer beim Landgericht Münster erhob. Zwei Männer, ein 17-jähriger aus Everswinkel und ein 20-jähriger aus Billerbeck, sind angeklagt, im Juli 2017 in der elterlichen Wohnung des 17-jährigen in Everswinkel zwei junge Frauen im Alter von 17 und 18 Jahren vergewaltigt zu haben.