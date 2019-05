Kampf gegen die Zwangsabgabe

Der beantragte Resolutionstext wurde so formuliert: „Der Paragraf 8 Kommunalabgabengesetz für das Land NRW wird dahingehend geändert, dass die Rechtsgrundlage für Straßenausbaubeiträge in NRW abgeschafft wird und somit Kommunen keine Ausbaubeiträge mehr von Anliegern erheben müssen. Die Einnahmeausfälle der Kommunen sind durch einheitliche und zweckgebundene Zuweisungen des Landes an die Kommunen zu kompensieren, die ihrerseits aber auch nicht gegengerechnet bzw. verrechnet werden dürfen.“

Zur Begründung für die Resolution führt die Everswinkeler SPD an, dass es sich bei den Straßenausbaubeiträgen um die Gebühren handele, die für Grundstückseigentümer anfallen, wenn vorhandene Straßen erneuert werden müssten. „Die finanziellen Belastungen sind im Einzelfall sehr hoch und können bis in den vier- oder sogar fünfstelligen Bereich reichen. Da es sich um eine Gebühr handelt, werden auch keine Härtefallregelungen angewandt, sondern die Gebühr wird von jedem Anlieger eingefordert“, macht die Fraktion deutlich. Selbst bei einer möglichen Stundung der Gebühr müssten durch gesetzliche Regelung sechs Prozent Zinsen erhoben werden.

„Da solche Straßenerneuerungen in der Regel erst einige Jahrzehnte nach der Ersterschließung erforderlich werden, sind insbesondere häufig ältere Grundstücksanlieger betroffen. Aber gerade im Rentenalter wird es immer schwieriger, noch einen Kredit zu erhalten um die Gebühr zu finanzieren. Diese Gebühr kann so zu einem existenzgefährdenden Risiko werden“, erläutert die SPD-Fraktion ihre Befürchtungen. „Erst recht, da ja auch in Everswinkel bereits der Beschlussvorschlag vorlag, mit dem der Kostenanteil der Anlieger auf bis zu 80 Prozent der Gesamtkosten angehoben werden sollte. Dieser Beschlussvorschlag ist zurzeit lediglich zurückgestellt“, fasst die SPD die jüngsten Entwicklungen bei den Straßenbaubeiträgen in Everswinkel zusammen.

„Es gibt Bundesländer, die noch nie solche Anliegerbeiträge erhoben haben, solche Länder, die diese Beiträge bereits abgeschafft haben und solche, die gerade die Abschaffung behandeln.“ Da das Thema Straßenausbaubeiträge am 7. Juni erneut im NRW-Landtag mit einer Expertenanhörung behandelt werde, sollte die Gemeinde Everswinkel versuchen hierzu Stellung zu beziehen. „Ziel sollte es sein, künftige finanzielle Belastungen bei Straßenausbaubeiträgen für unsere Bürgerinnen und Bürger zu verhindern. Durch den Resolutionsvorschlag könnte dieses Ziel unterstützt werden“, erklärt die SPD-Fraktion die Intention ihres Vorstoßes.