Besondere Mai-Andacht der KFD

Alverskirchen/Everswinkel -

Mehr als 30 Frauen machten sich von Alverskirchen und Everswinkel mit dem Fahrrad oder Auto auf den Weg, um an der Marienstatue in der Berdelheide die Mai-Andacht zu feiern. Ursprünglich war geplant, die Andacht in der St. Margareten-Kirche in Münster zu halten. Da einige Frauen wegen des Kirchenstreiks kein Gotteshaus betreten wollten, wurde die Mai-Andacht in die freie Natur verlegt und fand großen Zuspruch.