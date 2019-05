Eins, zwei, drei . . . Upps, da fehlt doch jemand. Dass die Liberalen bei einem gemeinsamen Appell der Everswinkeler Parteien für eine Beteiligung an der Europawahl ausscheren und den „Handschlag“ für die demokratische Sache verweigern, erstaunt doch schon.

Die Idee, zusammen als Rats-Fraktionen vor dem Wahlgang am Sonntag an die Öffentlichkeit zu gehen, um die Bürger verstärkt zu motivieren, sich mit ihrer Stimme am Erhalt der Europäischen Union zu beteiligen, ist eine löbliche. Ein Schulterschluss für Europa fern jeglicher politischer Differenzen bei Sachthemen. Es ist ein engagierter Aufruf, mitzuwirken.

Mitzuwirken, um das Erstarken antidemokratischer und europafeindlicher Kräfte zu verhindern. Mitzuwirken, um den Radikalen und den destruktiven Populisten den Weg ins Europäische Parlament mit dem Schild der freien Demokratie zu versperren. Und ausgerechnet die Freien Demokraten machen da nicht mit. Natürlich waren auch sie dazu eingeladen worden.

Die Antwort der Liberalen war eine Absage. Unverständlich. Europa ist eine gemeinsame Angelegenheit. Wer da an Parteigrenzen stoppt, scheint das irgendwie nicht so richtig verstanden zu haben. Chance vertan.