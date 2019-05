Einblick ins Training der Polizei

Begrüßt wurde die Gruppe von Polizei-Hauptkommissar Frank Jäckel und Michael Gausebeck. Nach einem kurzen Einblick in die Aufgaben des Fahr- und Sicherheitstrainings ging es mit den Fahrrädern auf eine Rundfahrt übers Gelände. Zwei Motorradgruppen der Polizei konnten bei ihrem Training beobachtet werden. Es gab zwar keine spektakuläre Fahrsituationen zu sehen, dafür aber Details wie ein Motorrad, insbesondere in Kurven, sicher geführt wird, heißt es in einer Pressemeldung der Gruppe. Erstaunt waren die Teilnehmer auch über den dortigen Fahrzeugpark. Neben den normalen Serien-Motorrädern stehen auch eine Vielzahl von Motorcross-Motorrädern für Trainingszwecke zur Verfügung. Dafür ist auch ein spezielles Übungsterrain angelegt worden.

Rund 50 Pkw unterschiedlicher Hersteller und Motorisierungen stehen ebenfalls zur Verfügung. Einige ältere Dienstfahrzeuge wurden für spezielle Übungen mit Stahlplatten oder Planken aufgerüstet, um für unterschiedliche Szenarien Trainingsmöglichkeiten zu schaffen, insbesondere für Spezial-Einsatzkommandos. Bei der Besichtigung durfte das „Auto am Spieß“ nicht fehlen – eine Fahrzeugkarosse, mit der die unterschiedlichen Positionen beim Überschlagen eines Fahrzeugs simuliert werden können.

Bevor es für die 23 Radler weiter zum Eichenhof Schlüter ging, bedankte sich Günter Hein bei Jäckel und Gausebeck für die interessante Führung und wünschte ihnen allzeit ein unfallfreies Training – zu aller Sicherheit. Dass es auch anders ausgehen kann, zeigte sich bei einem auf einer Dienstfahrt verunglückten Auto. Die beiden Insassen des Unfallfahrzeuges waren aber wie durch ein Wunder nach kurzer Zeit wieder dienstfähig.