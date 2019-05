„Ihre große Anzahl spiegelt das allgemeine Interesse der Gesellschaft an dem Thema wider“, freute sich Petra Eikelmann vom Landfrauenverband. Gemeinsam mit den Landwirtschaftlichen Ortsverbänden von Everswinkel und Alverskirchen hatte sie die Veranstaltung auf die Beine gestellt, um zu beleuchten „was die Natur sich ausgedacht hat“.

Unter dem Titel „Faszination Bienenvolk“ lag der Schwerpunkt der Veranstaltung auf der Biologie der Honigbiene, wobei zu Beginn auch das Insektensterben thematisiert wurde. „Die Imkerei erlebt einen Boom, so dass die Honigbiene als gesichert gilt. Davon zu unterscheiden sind die Wildbienen, die von einem enormen Populationsrückgang betroffen sind“, erklärte die Expertin zu Beginn. Neben dem Vortrag hatte Harz auch Anschauungsmaterial mitgebracht. So zeigte sie eine Mittelwand aus einem Magazinkasten, eine von Bienen konstruierte Wabe sowie eine Königin und eine Arbeiterin.

Die unterschiedlichen Bienenwesen erklärte Harz daraufhin im Laufe des Abends und rief hier bereits Detailfragen der Zuhörer hervor. Sie beschrieb die Königin, die Arbeiterinnen und die männlichen Drohnen mit ihren Aufgaben und dem Hierarchiegefälle. Auf Rückfrage zum sogenannten „Drohnen-Sammelplatz“, wo die Bienenköniginnen begattet werden, konnte nicht konkret geantwortet werden. „Wieso es die gibt, wissen wir leider nicht“, musste die Referentin eingestehen und gab offen zu, dass die Bienen noch viele Geheimnisse haben. Verwunderung rief die Tatsache hervor, dass eine stetige „Umwälzung“ bei den Arbeiterinnen stattfinde. Im Schnitt befänden sich in sich in einem Volk zwischen 40 000 und 50 000 Arbeiterinnen mit einer Lebensdauer von etwa sechs Wochen. Die Bienenkönigin müsse somit für Nachschub sorgen und lege täglich bis zu 2 000 Eier. Doch was passiert mit den verstorbenen Bienen? „Sie werden als potenzielle Keimquelle aus dem Stock entfernt und dient anderen Lebewesen als Nahrungsquelle“, erklärte Harz.

Im Laufe des Vortrags wurde immer tiefer in die Biologie der Biene eingestiegen, verschiedene Fachausdrücke erklärt und auf die Herstellung von Honig eingegangen. „Drohnen sind etwas plumper, wie Willis eben“, beschrieb die Bienen-Fachfrau scherzhaft und hatte die Lacher auf ihrer Seite. Sowohl für die Referentin als auch für die Veranstaltung war der Abend ein voller Erfolg. Von Laien bis zu Imkern im Publikum waren alle begeistert. Die Möglichkeit, Fragen zu stellen und in die Diskussion einzusteigen, wurde ausgiebig genutzt. „Wir wussten gar nicht was kommt“, merkte Petra Eikelmann als Organisatorin an.