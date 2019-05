Die Betreuer trafen sich bereits am vergangenen Wochenende im Gästehaus Mariengarden in Borken-Burlo, um ein besonderes und attraktives Programm für die Zeit an der Ostsee zu planen und die anfallenden Aufgaben zu verteilen, heißt es in einer Presseinformation der Organisatoren. Zum diesjährigen Betreuerteam unter der Leitung von Regine und Bernhard Lauhoff gehören Jannik Steinhoff, Louisa Borgstedt, Lion Gessmann, Sophia Hülsmann, Fabian Schulze Hockenbeck, Leonie Hegemann, Henri Vogt, Lena Kniesel, Louisa Rielmann, Anna Kretschmer und Pia Lauhoff. Ganz besonders freut sich das Team darüber, einen neuen Betreuer begrüßen zu dürfen. Fabio Refi wird dieses Jahr zum ersten Mal die Ferienfreizeit begleiten. Direkt weiter ging es am Dienstag mit einem Elternabend, an dem das Betreuerteam sich und den Ablauf der Ferienfreizeit vorstellte. Mit dem Hinweis auf den Kennenlern-Nachmittag am 30. Juni um 15 Uhr beendete Bernhard Lauhoff den informativen Abend.