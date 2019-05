Hierfür bekommt die Gemeinde fachliche Unterstützung. Carolin Dietrich und David Sommer vom Büro Energielenker aus Greven werden sich in den kommenden Wochen in beiden Ortsteilen genauer umsehen und zunächst der Gemeinde fachliche Unterstützung bei der Ermittlung des Sachstandes geben. Anschließend werden die beiden Fachleute als direkte Ansprechpartner für die Ortsteile Everswinkel und Alverskirchen zur Verfügung stehen.

„Es lohnt sich also, sich ihre Gesichter einzuprägen, denn es wird mehrere Aktionen im Rahmen der Bürgerbeteiligung geben, in denen die beiden eine zentrale Rolle spielen werden“, kündigt die Gemeinde an. Hierfür seien unter anderem mehrere Aktionen in den Sommerferien angedacht, „die richtig Appetit auf Gemeindeentwicklung machen sollen.“ Hierzu werde dann zu gegebener Zeit wieder berichtet.