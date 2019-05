Aus verschiedenen Richtungen strömen blau gekleidete Musiker, dann weitere und Gruppen auf den Markt, formen Töne und erheben ihre Stimmen. Marktbesucher bleiben stehen, drehen sich teilweise verwundert um, verharren bei ihrem Einkauf. Immer prägnanter wird die Geräuschkulisse, und das, was die Stimmen und Instrumente zu einem Klangwerk formen, kennt man doch . . .

„Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elisium. Wir betreten feuertrunken Himmlische, dein Heiligtum . . .“. Intoniert von den Musikern des BOE, gesungen von den Chören MGV, Einklang und Johannes-Chor. Die „Ode an die Freude“, das von Friedrich Schiller verfasste und von Ludwig van Beethoven vertonte Gedicht ist seit 1972 die offizielle Hymne der Europäischen Union und eine Fanfare für die Demokratie. Es ist ein klingender Weckruf an alle, am Sonntag für diese Demokratie an die Wahlurnen zu gehen. Über 1 700 Bürger haben zu dem Zeitpunkt schon per Briefwahl ihre Stimme abgegeben. Nach rund zehn Minuten ist der ganze Zauber wieder vorbei, sind Sängerinnen, Sänger und Musiker wieder verschwunden. Ihre Botschaft aber klingt nach: Europa! Mitmachen! Jetzt!