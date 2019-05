Schlangestehen kennt man eigentlich eher beim Kartenvorverkauf gefragter Theater-, Kabarett- oder Konzertveranstaltungen. Dann, wenn man frühzeitig am Start sein muss, um überhaupt dabei zu sein. Am Sonntag wollten viele Bürger aus Everswinkel und Alverskirchen dabei sein. Und sie standen zum Teil auch Schlange – für Europa. So wie in Alverskirchen. Ein Wahllokal für insgesamt 1 465 Wahlberechtigte. Da war zwischenzeitlich ein wenig Geduld gefragt. Aber das nahmen die Wähler gern in Kauf, um die Radikalen möglichst fern zu halten vom Europäischen Parlament.

In Alverskirchen gab es nur ein Wahllokal - da hieß es bisweilen Schlangestehen für Europa. Foto: Klaus Meyer

Die Appelle im Vorfeld, sich am Urnengang für Europa zu beteiligen, haben gefruchtet. Schon die Briefwahl-Beteiligung hatte einen historischen Höchststand erreicht. 1 723 Wahlscheine waren vom Wahlamt der Gemeinde bis Freitagabend ausgestellt worden. Am Ende gaben von den insgesamt 7 436 Wahlberechtigten 5 526 ihre Stimme ab – eine Wahlbeteiligung von sagenhaften 74,3 Prozent. Ein Rekordwert und ein deutliches Signal.

Punkt 18 Uhr schlossen die Wahllokale, dann wurden die Wahlurnen geöffnet und die Stimmzettel ergossen sich über die Zähltische. Foto: Klaus Meyer

2014 lag die Wahlbeteiligung bei 66,7 Prozent – aber auch in Kombination mit der Kommunalwahl seinerzeit, 2009 waren es lediglich 53,7 Prozent, 2004 gar nur 52,8 Prozent der Wahlberechtigten bei der alleinigen Europawahl . Viele der Wähler nutzten den Sonntag dann dazu, mal beim 1. Classic Day Everswinkel am Mitmach-Museum vorbeizuschauen. Das Oldtimer-Treffen war ein wahrer Besucher-Magnet (Bericht dazu in der morgigen Ausgabe).

Lang machen mussten sich die Wahlhelfer angesichts der Wahlzettel mit 40 Parteien. Foto: Klaus Meyer

Als es dann am Abend um die Auswertung ging, blieben Parteivertreter und Wahlhelfer unter sich im Rathaus. Knapp zwei Dutzend Interessierte verfolgten das Einlaufen der Ergebnisse aus den sechs Wahllokalen und zwei Briefwahlbezirken. Für die beiden „großen“ Parteien gab‘s auch vor Ort nichts zu lachen. Um 8,5 Prozentpunkte sackte die CDU im Vergleich zur Europawahl 2014 auf nun 39,2 Prozent ab, die SPD büßte gar 11,4 Prozentpunkte ein und landete bei nur noch 14,8 Prozent. Das bedeutet im Everswinkeler Parteien-Ranking nur noch Platz drei – hinter den Grünen, die 14,2 Prozentpunkte zulegten auf nunmehr 23,2 Prozent.

Akribisches Sortieren, Zählen, Gegenzählen und Rechnen war in den Wahllokalen gefragt. Foto: Klaus Meyer

Für die FDP blieb am Ende ein kleiner Zugewinn von 1,5 Prozentpunkten auf 7,9 Prozent. Die „GroKo“ – sprich die Berliner Regierungskoalition – käme in der Vitus-Gemeinde somit gerade noch auf 54,0 Prozent – vor fünf Jahren waren es 73,9 Prozent. Die Sozialdemokraten verloren 444 Wählerstimmen (jetzt 813), die Christdemokraten 143 (jetzt 2 150) – obwohl es sogar 177 mehr Wahlberechtigte und 688 Wähler mehr gab. Die Grünen dagegen verdreifachten fast ihre Wählerstimmen von 433 auf 1 275. Die AfD gewann 108 Stimmen hinzu (jetzt 278).