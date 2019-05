Schaulaufen der Schätzchen

5, 7 Liter Hubraum hat das Schätzchen, doch wie viele Pferdestärken genau, kann Fels gar nicht mal sagen. „Im Original waren es 300 PS, doch nun sind etwas mehr unter der Haube“, erklärt der Schrauber.

Das Fahrzeug von Hubert Herrmann ist nicht minder auffällig. Er ist seit zwei Jahren stolzer Besitzer einer echten Rarität. Sein 1976 gebauter Clénet Series I, ein großer, zweisitziger Roadster in Hellblau mit einer extrem langen Motorhaube wurde überhaupt nur 250 Mal gebaut. In Deutschland gibt es lediglich zehn Modelle. Gleich nebenan steht Erhard Kutschmann mit zwei seiner antiken Autos. Der Everswinkeler ist ein wahrer Fan und nicht unbekannt in der Oldtimer-Szene. Er besitzt fünf seltene Fahrzeuge, die ihm bereits 60 Pokale in Wettbewerben eingebracht haben, erzählt er. Jetzt hat er einen gut 50 Jahre alten Triumph Spitfire MK II sowie einen Fiat Topolino B Mäuschen, ein besonders liebenswerter Oldtimer Baujahr 1947 mit 15 PS, mitgebracht.

Gastgeber Uwe Serries hat natürlich auch selbst einen Oldie und diesen ebenso ausgestellt. Sein 50 Jahre alter Audi 100 Automatic hat nur sagenhafte 15 000 Kilometer auf der Uhr. „Das Auto war 35 Jahre lang eingemauert, bis die Enkelin des Besitzers es entdeckte“, erzählt der heutige Eigner die unglaubliche Geschichte seines Vehikels.

Viele Besitzer eines zumeist wertvollen Oldtimers schonen ihr Fahrzeug und führen es nur bei schönem Wetter oder zu Treffen aus. Nicht so Jan-Eric Körner . Der Reckenfelder sitzt täglich in seinem 88 Jahre alten Ford A und tuckert mit 40 PS über die Landstraßen. „Das Fahren ist allerdings ein wenig gewöhnungsbedürftig und rustikal, da der Wagen nur drei Gänge hat und man mit Zwischengas arbeiten muss. Aber ich will kein Museumsstück. Ein Auto ist zum Fahren gebaut“, sagt der Besitzer und fügt an, er habe lange nach so einem Ford gesucht, und diesen schließlich vor fünf Monaten aus Amerika importiert. Ein Detail freut besonders die vorbei laufenden Besucher: Wenn Körner auf die Hupe drückt, denken die meisten sogleich an die Waltons aus der TV-Serie.

Classic Day - Oldtimer-Parade am Mitmach-Museum Everswinkel 1/72 Zu einem Besucher-Magneten wurde der 1. Classic Day Everswinkel mit zahlreichen automobilen Schätzen am Wahlsonntag am Mitmach-Museum. Foto: Marion Bulla

Da sieht es bei Heinrich Horstmann ein wenig anders aus. Er nennt einen Peugeot 302 von 1937 sein Eigen. 2 000 Arbeitsstunden steckte der Wolbecker in die Restaurierung. Er fährt das Schmuckstück aber nur zu Schauen aus der Garage, denn es gibt den ein oder anderen Luxus, auf den man hier verzichten muss. „Es gibt keine Servolenkung und wenn es regnet, muss ich anhalten und warten, bis es vorüber zieht“, führt Horstmann aus und zeigt auf die beiden winzigen Wischer, die nicht wirklich an der Scheibe haften.

Es ist eine freie Schau mit Bratwurst, Musik und Benzingeflüster. Axel Sprenger liefert den Besuchern am Info-Truck auf dem Geländes des Hofes Schulze Kelling Hintergrundinformationen und technische Daten zu einer kleinen Auswahl an besonders interessanten Fahrzeugen. Der Heimatverein bietet neben der Schau ebenso Führungen durch das Mitmach-Museum, und die Caféteria serviert leckeren Kuchen mit Kaffee. Besonders viele Besucher nutzen auch die Gelegenheit, sich frisches Brot aus dem Steinofen mitzunehmen. Auch an die Kinder haben die Veranstalter gedacht. Clown Pichel unterhält die Kleinen mit lustigen Geschichten und formt Ballonschlangen zu Schwertern und Fabeltieren. Für den musikalischen Rahmen sorgt die Band „Algy‘s Heirs“.

Ohne zu übertreiben kann die Premiere des „Classic Days“ am Mitmach-Museum als voller Erfolg angesehen werden. Viele Oldtimerfreunde hoffen nun auf eine Wiederholung. Ob es eine zweite Auflage gibt, stehe noch nicht fest, sei aber nicht ausgeschlossen, heißt es von den Veranstaltern. Für Organisator Uwe Serries war es jedenfalls viel Arbeit. Um 17.30 Uhr atmet er am Sonntag durch, als die Oldtimer wieder weg sind. Und mit ihnen geschätzte 2 000 bis 2 500 Besucher.