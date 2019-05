Im Eiltempo Großartiges geleistet

Auf dem Schulhof der Grundschule sollten eine große Kletterpyramide aufgestellt, ein grünes Klassenzimmer angelegt und einige Spielgeräte durch neue Farbe aufgehübscht werden. Gesagt getan, schon am Donnerstagabend bereiteten die jungen Leute den Boden für die große Kletterpyramide vor. Denn bereits um 7 Uhr am Freitag sollte der Beton für die Fundamente angeliefert werden.

Mit reichlich Muskelkraft, Bagger, Radlader, Trecker, Schaufeln, Pinseln und vielem mehr rückten die KLJB ‘ler am Freitagmorgen an, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Arbeiten am Fundament der Kletterpyramide standen ebenso an wie das Streichen der Turnstangen und einiger Flure im Schulgebäude oder die Vorbereitungen für das grüne Klassenzimmer. Und obwohl die Aufgabe groß war, ließen sich die jungen Leute nicht davon abschrecken. „Wir werden das auf jeden Fall schaffen“, gab sich Lion Geßmann vom Vorstand der KLJB am Freitag zuversichtlich.

Und damit sollte er Recht behalten. Denn schon am Samstagnachmittag waren alle vorgegebenen Arbeiten abgeschlossen. Die Kletterpyramide war aufgebaut, Bänke und Zaun im grünen Klassenzimmer standen an ihren Plätzen, und die Farbe an Spielgeräten und Wänden begann bereits zu trocknen. Doch Däumchendrehen wollten die jungen Leute nicht. Stattdessen suchten sie sich weitere Maßnahmen. So verewigten sie sich innerhalb des grünen Klassenzimmers in einem großen gepflasterten Feld, bauten ein Twister-Spiel auf dem Schulhof, malten Hüpfkästen, gaben den Müllereimern auf dem Schulhof einen neuen Anstrich und entfernten die großen Wurzeln unterhalb der Schaukeln. Das Klettergerüst kann erst in zwei Wochen gespannt werden und muss dann in drei Wochen auch noch zunächst vom TÜV abgenommen werden.

Nachdem die Landjugend am Sonntag ihre Baustelle aufgeräumt hatte, folgte die offizielle Eröffnung des neugestalteten Schulhofs. Bürgermeister Sebastian Seidel und etliche Bürger waren gekommen, um sich das Ergebnis anzusehen. Begeistert liefen Schüler über den Schulhof und begutachteten die neuen Errungenschaften. André Eikelmann , der der KLJB bereits bei der vierten Aktion als Pate zur Seite stand, fand ebenfalls nur lobende Worte für die jungen Leute. „Wenn mal Probleme aufgetreten sind, hat sich die Landjugend ganz allein Lösungen einfallen lassen“, brachte er den jungen Leuten Respekt entgegen. Auch der Förderverein der Grundschule, der die Arbeiten auf dem Schulhof vorgeschlagen hatte, bedankte sich bei all den ehrenamtlichen Arbeitern. „Ihr habt deutlich mehr gemacht, als es in Eurer Aufgabe vorgesehen war. Wir danken Euch sehr für Euer Engagement“, würdigte Stephanie Schulze-Wettendorf, Vorsitzende des Grundschul-Fördervereins, den Einsatz.

Pastoralreferent Alexander Scherner stand der Landjugend während der 72-Stunden-Aktion zur Seite. Begeistert war er neben der geleisteten Arbeit der jungen Leute besonders auch von dem Einsatz der Alverskirchener Bürger. „Die Landjugend hat sehr viele Spenden in Form von Nahrung und Getränken bekommen. Dafür danke ich sehr“, betonte er. Musikalisch umrahmt wurde die offizielle Eröffnungsfeier vom Spielmannszug Alverskirchen. Außerdem sangen einige Grundschüler den Schulsong als Dankeschön für die Landjugend.