Zum Auftakt des sportlichen Tages gab es einen geistlichen Impuls mit anschließendem Segen durch den Pastoralreferenten Alexander Scherner . Der Schwerpunkt des Sporttages lag beim Ballsport: Startschuss hierfür waren die Spiele der D-Junioren der DJK RW gegen den SC DJK Everswinkel II, welches unentschieden 2:2 endete und das der D-Juniorinnen JSG Alverskirchen/Sendenhorst gegen den Werner SC, bei dem die „Hausdamen“ einen 7:1-Erfolg verbuchen konnten.

Am Nachmittag hatten die Besucher ab acht Jahren die Möglichkeit, an mehreren Stationen das DFB-Fußballabzeichen zu erlangen. 35 Teilnehmer bewiesen an fünf Stationen ihr fußballerisches Können als „Kopfballkönig“ oder „Kurzpass-Ass“. Alle Teilnehmer erhielten am Ende eine Urkunde und einen Preis. Die jüngeren Kinder hatten beim Ballparcours, der in Kooperation mit dem Katholischen Familienzentrum St. Agatha organisiert und betreut wurde, ebenfalls die Möglichkeit, an mehreren Stationen Ballerfahrungen zu sammeln. Selbst die Jüngsten bewältigten hier Aufgaben wie Besenball im Parcours oder Flaschenkegeln. Auch die Tanzgruppen der DJK RWA unter der Leitung von Olga Altergott waren am Start und setzten sich gekonnt in Szene. Renner des Tages war jedoch die von der DJK Rot-Weiß organisierte Tombola. Fast 500 Lose wurden verkauft. Zu gewinnen gab es tolle Preise, vorwiegend aus der Fußballwelt wie etwa ein DFB-Trikot und eine Sporttasche. Da jedes Los einen Gewinn versprach, waren die Lose dann am späten Nachmittag auch restlos ausverkauft.

Neben den Fußballspielen gab es Möglichkeiten mitzumachen oder sportliche Darbietungen zu bewundern.

Neben einer weiteren Fußballbegegnung der B-Juniorinnen JSG Alverskirchen/Albersloh/Wolbeck gegen die JSG Havixbeck/Hohenholte, die mit 3:1 gewonnen wurde, konnten sich alle anderen beim Bubble-Ball-Juxturnier vergnügen. In zwei Teams drei gegen drei kugelten sich vorwiegend die Jugendlichen über das Spielfeld und waren anschließend sichtlich erschöpft.

Stärken konnte sich jeder Teilnehmern an diesem Tag im DJK-Café bei selbst gebackenem Kuchen oder am Grillstand des Fußball-Fördervereins, der mit einer selbst gemachten Currysauce auftrumpfte. Zum aktiven Abschluss traten die Alten Herren der DJK RW in einem Freundschaftsspiel gegen die Alt Herrenmannschaft des SC DJK Everswinkel an, bevor dann gemeinsam der Tag im Sportlerheim mit einem Public Viewing des DFB-Pokalfinalspiels zu Ende ging.

Der Vereinsvorsitzende Andreas Lüpkes zeigte sich abschließend sehr zufrieden mit dem Verlauf des Tages und dem neuen „Rahmen“ des traditionellen Sportfestes der DJK Rot-Weiß Alverskirchen. „Das machen wir sicherlich noch einmal“ war sein Resümee, das von den vielen zufriedenen Besuchern geteilt wurde.