Warten auf die Düsseldorfer Runde

Das Werben von SPD-Fraktionsführer Dr. Wilfried Hamann in dieser Sache blieb ohne Erfolg. Die Hinweise, dass der Bund der Steuerzahler eine erfolgreiche Unterschriftensammlung gestartet habe, dass sich der Landtag am 7. Juni noch einmal unter Einbeziehung von Fachleuten mit der Thematik beschäftigen werde und dass etliche Kommunen ähnliche Aufrufe verfasst hätten und Everswinkel diesem Beispiel doch folgen solle, um Paragraf 8, Abs. 1 und 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG NRW) erbrachten keine Mehrheit.

„Es geht nicht um den Straßenbau in Neubaugebieten“, sondern es gehe um Straßenausbaumaßnahmen in älteren Baugebieten, wo die Anlieger schon einmal eine Gebühr bezahlt hätten und durch weitere – bisweilen hohe – Gebührenbeiträge belastet würden, die existenzgefährdend sein könnten. Bis zu 80 Prozent der Gesamtkosten drohten den Anliegern einer solchen Baumaßnahme in Everswinkel, wie ein derzeit auf Eis liegender Beschlussvorschlag der Gemeinde vorsehe. Hamann verwies auch darauf, dass dieses Thema in Deutschland sehr unterschiedlich gehandhabt werde; es gebe Bundesländer, in denen nie eine solche Gebühr erhoben worden sei oder diese abgeschafft werde. 115 Millionen Euro an Straßenausbaubeiträgen seien 2018 in NRW angefallen. Diese Kosten im Sinne der Solidargemeinschaft umzulegen sei fairer. Hamann zählte am Dienstagabend auch eine Reihe von Kommunen in NRW auf, die eine solche bzw. ähnliche Resolution schon auf den Weg gebracht hätten, oftmals einstimmig, zum Teil von der CDU auf den Weg gebracht.

„ Es ist ein Instrument, den Bürger zu entlasten. Es ist ein Instrument, den Bürger zu entlasten. “ Dr. Wilfried Hamann, SPD

„Es ist immer schön einfach zu sagen, ,ich möchte etwas nicht haben, was den Bürger belastet‘. Was mir fehlt, ist ein vernünftiger Vorschlag, wie das gegenfinanziert werden soll“, hielt CDU-Fraktionschef Dirk Folker dem entgegen. Das sei aber auch nicht von der SPD Everswinkel zu erwarten, fielen solche Entscheidungen doch in Düsseldorf. Würde das Land die Kosten übernehmen, würden die Ausgaben aufgrund verstärkter Ausbauwünsche wohl explodieren. „Meine Befürchtung ist, dass wir hier nie unsere Straßen in Ordnung halten können, wenn das abgeschafft wird“, so Folker weiter, der die Umlage als insoweit als gerecht bezeichnete, weil sie die Grundstückseigentümer belaste, nicht aber die Mieter. „Das Land ist im Prozess, sich etwas zu überlegen und eine vernünftige Regelung vorzulegen.“ Wenn bei diesen Gebühren vor Ort Härten auftreten würden, „ist es unser Job, darauf zu achten“. Härtefälle bei den anfallenden Anliegerbeiträgen abzufedern, gehe indes ja schon jetzt, fügte Bürgermeister Sebastian Seidel an.

„ Mir fehlt die konkrete Gegenfinanzierung. Mir fehlt die konkrete Gegenfinanzierung. “ Dirk Folker, CDU

Uneinigkeit in den Reihen der Grünen: Während Reimund Wernery (Grüne) den Antrag der SPD unterstützte, den Aufwand für die Erhebung der Anliegergebühr als „unverhältnismäßig“ wertete, eine Vereinfachung seitens des Landtags einforderte und erklärte, „es ist grundsätzlich wünschenswert, dass es nicht die Belastung eines Einzelnen gibt“, sah das Fraktionskollege Frank Winkler ganz anders. „Die Resolution springt zu kurz.“ Es gebe „kein vernünftiges Modell zur Gegenfinanzierung“, und er frage sich, wie die Straßenausbaumaßnahmen vor Ort finanziert werden sollten. Bei einem steuerfinanzierten Modell seien sicherlich mehr Ausbau-Wünsche und mehr Ausbau-Maßnahmen seitens der Kommunen zu erwarten.

„ Warum hat Rot-Grün denn das nicht angepackt? Warum hat Rot-Grün denn das nicht angepackt? “ Peter Friedrich, FDP

FDP-Fraktionssprecher Peter Friedrich sieht ebenso keinen Bedarf für einen Vorstoß. „Ich halte eine Resolution für überflüssig angesichts der Unterschriftenaktion, weil den Landespolitikern klar sein dürfte, worum es geht.“ Es sei ein Thema „mit erheblichem Konfliktpotenzial“, und man sollte abwarten, was bei den Beratungen des Landtags herauskomme. „Wir sitzen hier nicht im Landtag, sondern wir sitzen in Everswinkel.“

„ Unsere Fraktion ist in dem Punkt nicht einig. Unsere Fraktion ist in dem Punkt nicht einig. “ Frank Winkler, Grüne

Einfach die Entscheidung des Landtags abzuwarten, „ist ein bisschen zu kurz gesprungen“, erwiderte Hamann in Richtung der Liberalen. Es gehe darum, die Bürger zu entlasten, „es steht uns gut an, uns damit zu beschäftigen“, sich im Vorhinein eine Meinung zu bilden und diese auch zum Ausdruck zu bringen. Erneuter Widerspruch: Das Thema gäre ja schon lange – warum hat Rot-Grün denn das nicht angepackt?“, fragte Friedrich rhetorisch in Richtung SPD-Fraktion. Auch Folker stieß ins selbe Horn: „Die SPD hat jahrelang Zeit gehabt, das abzuschaffen.“

Die Resolution bleibt in der Schublade – SPD, Reimund Wernery und Norbert Bücker (fraktionslos) stimmen dafür, die Mehrheit mit CDU, FDP und Winkler aber dagegen.