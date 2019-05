Zweites Leben für alte Sachen

„Im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes hat die Wiederverwendung neben der Abfallvermeidung einen sehr hohen Stellenwert“, erläutert Andreas Meschede von der Leitung Dienstleistung bei der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG). „Wir freuen uns, einen guten Partner gefunden zu haben, der diese Aktion auf unserem Recyclinghof anbietet.“

Während der gesamten Öffnungszeit des Recyclingshofs am Samstag, 1. Juni, von 8 bis 12 Uhr, sind drei Horizonte-Mitarbeiter vor Ort und begutachten, ob die alten Schätzchen noch einmal verwendet werden können. Dabei ist die Liste der Dinge, die sie gern mitnehmen und im Gebrauchtwarenkaufhaus sehr günstig weitergeben würden, lang: Kleidung aller Art, Hausrat, Trödel, Deko für drinnen und draußen, Spielwaren, Bücher für jede Altersgruppe, Fahrräder, Rollatoren, Kinderwagen, Handwerkzeuge, Elektrogeräte, Lampen oder Klein- und Kindermöbel. Natürlich sollten die Sachen gut erhalten sein. „Für größere Möbelstücke oder größere Mengen kann gern ein Termin vereinbart werden“, macht Dr. Ralf Thorwirth, Geschäftsführer von Horizonte, deutlich. „Für uns ist es schön, über den Recyclinghof in Kontakt mit den Bürgern zu kommen. So erleichtern wir den Weg zur Wiederverwendung.“

Was nicht für die Wiederverwendungsaktion von Horizonte in Frage kommt, kann auf dem Recyclinghof Everswinkel direkt abgegeben werden. Hier fallen unter Umständen Gebühren an. Kostenfrei angenommen werden Elektrogeräte, Papier und Pappe, Altkleider, Altmedikamente, Altglas, Korken, Metalle und Leuchtstofflampen.

Adresse des Recyclinghofs Everswinkel: Rott 10.

Terminvereinbarung zur Abholung von größeren Möbelstücken oder Mengen bei Horizonte unter ✆ 0 25 24/9 33 90.