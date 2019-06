Everswinkel -

35 Kinder feierten an Christi Himmelfahrt in der St. Magnus-Kirche die erste heilige Kommunion. Die Erstkommunion zählt zusammen mit Taufe und Firmung zu den Einführungssakramenten in der katholischen Kirche und stellt einen wichtigen Schritt des Hineinwachsens in die Kirche dar.