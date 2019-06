Gäste aus Tschechien

Der Kirchenchor St. Agatha ist zu einem besonderen Kulturfaktor in Alverskirchen geworden. Mit Chordirektor Hans-Ulrich Henning wurde nicht nur die musikalische Gestaltung des Hochamtes vorbereitet, der Chor erweist sich auch als kompetenter Gastgeber bei Gastkonzerten internationaler Jugendchöre.

Nach dem Konzert eines finnischen Jugendchores im April erwartet die musikinteressierten Bürger ein weiterer Höhepunkt: Der international bekannte Mädchenchor Motýli Šumperk aus Tschechien macht Station in Alverskirchen. Das Ensemble wird am Donnerstag, 13. Juni, um 19.30 Uhr in St. Agatha ein abwechslungsreiches Programm präsentieren.

Chordirektor Henning hat den Partnerchor seines Christophorus-Jugendkammerchores nach Deutschland eingeladen und freut sich auf die Begegnung.

Der Kirchenchor St. Agatha wird die Gäste mit „Die helle Sonn leucht‘ jetzt herfür“ von Melchior Vulpius und dem instrumental begleiteten „Laudate Dominum“ von Robert Jones begrüßen. Außerdem werden die Chöre das Konzert mit einem Kanon beschließen.

Das Programm des tschechischen Ensembles enthält nicht nur geistliche Chormusik! Die Sängerinnen spannen einen weiten Bogen von Orlando di Lasso bis George Gershwin. Einen besonderen Schwerpunkt bildet „A Little Jazz Mass” des britischen Komponisten Bob Chilcott.

Motýli Šumperk kann übersetzt werden mit „Schmetterlinge von Šumperk“. Der Mädchenchor, in dem übrigens auch wenige Jungen mitsingen, wurde im Herbst 1962 vom Lehrer der Musikschule Šumperk, Alois Motýl, gegründet. Der Chor fand bald einen Platz unter den großen nationalen Vokalensembles und entwickelte sich in über 50 Jahren musikalischer Aktivität zu einer Chorschule mit 200 Sängern. Seit langem ist er im In- und Ausland ein bekanntes und gefragtes Ensemble.

Der Chor wurde in Radio und Fernsehen gezeigt und hat eine Reihe von Aufnahmen veröffentlicht. Viele prominente Persönlichkeiten aus der professionellen Musikszene haben die Einladung zur Zusammenarbeit angenommen. Das Ensemble fungiert als regionales Lehrzentrum und organisiert unter anderem das jährliche Golden-Lyra-Festival, das den Kinderchören von Šumperk und seiner Umgebung gewidmet ist. Der Motýli Šumperk Konzertchor ist regelmäßig und erfolgreich an wichtigen nationalen und internationalen Festivals und Wettbewerben beteiligt. Das Ensemble empfängt viele andere Kinderchöre und besucht auch ihre Heimatbasen. Der Chor ist Teil des Freizeitzentrums Doris Šumperk.

Derzeit wird der Chor von Helena Stojaníková und dem Sohn des Gründers, Tomáš Motýl, geleitet. Neben dem Singen betont der Chor seit über 50 Jahren seine freundliche Atmosphäre und die Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen. Zusammenhalt, starke Freundschaften und gemeinsame Ziele sind im musikalischen Ausdruck deutlich zu sehen. Die fesselnde Atmosphäre der Aufführungen und Konzerte des Kinderchors Motýli Šumperk zeugt davon.

Der Eintritt zum Chorkonzert in St. Agatha ist frei, eine freiwillige Spende ist willkommen. Der Kirchenchor St. Agatha freut sich zahlreiche musikbegeisterte Zuhörer und mögliche Verstärkung: Mit Chordirektor Henning steht ein kompetenter und temperamentvoller Chorleiter zur Verfügung, so dass die Chorarbeit für jeden Teilnehmer zu einer Bereicherung wird. Der Kirchenchor St. Agatha probt montags von 20 bis 21.30 Uhr.