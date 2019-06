„Glück kennt keine Behinderung“ begann 2015 als ehrenamtliches Fotoprojekt von Jenny Klestil anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tages. Menschen von klein bis groß, die 47 statt 46 Chromosomen in sich tragen, wurden von der Fotokünstlerin professionell, einfühlsam, mit erkennbarer Zugewandtheit, sogar sehr viel Spaß in Szene gesetzt. Wer diese Bilder sieht, weiß, warum Mitleid oder gar Angst völlig unangebracht sind. Sie zeigen Menschen so, wie sie sind: als Teil einer Familie, selbstbewusst, das Leben umarmend und von dem Wunsch erfüllt, ganz selbstverständlich ein Teil unserer Gesellschaft zu sein. Die eindrucksvollen Bilder von Jenny Klestil betonen die Stärken eines jeden Einzelnen.

Bisher haben fast 1000 Menschen mit Down-Syndrom an dem Projekt mitgewirkt und „Glück kennt keine Behinderung“ zu einer fröhlichen Bildersammlung gemacht. Mit weit über 160 Ausstellungen in Deutschland, der Schweiz und in Österreich ist es das größte Ausstellungsprojekt dieser Art.

Jana Niederhäuser aus Everswinkel und der Kulturkreis Everswinkel haben diese besondere Ausstellung nun in die Region geholt. Die Freie Waldorfschule war sofort gerne bereit, ihre Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Im Rathaus und im Schreibwarengeschäft Föllen werden zusätzlich Teile der Gesamtausstellung zu sehen sein. Die Initiatoren zeigen sich „besonders erfreut über die Bereitschaft verschiedener Firmen und Vereine, das Projekt finanziell zu unterstützen“, und bedanken sich an dieser Stelle für deren Engagement.

Die Fotografin Jenny Klestil wird zur Vernissage anwesend sein und für Familien ein Fotoshooting anbieten. Für die kleinen Besucher wird ein Zauberer seine Kunststücke vorführen. Zudem stehen Kaffee, Tee und frische Waffeln bereit. Jana Niederhäuser und der Arbeitskreis Bildende Kunst im Kulturkreis Everswinkel freuen sich auf zahlreiche Gäste.

Eröffnung der Ausstellung in der Freien Waldorfschule Everswinkel, Wester 32, ist am Samstag, 15. Juni, um 15 Uhr. Die Ausstellung wird bis zum 12. Juli während der Schulzeiten geöffnet sein.