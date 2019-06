Wo im Gottesdienst getanzt wird

Bis 2013 gab es für junge Menschen, die sich im Ausland in sozialen Feldern engagieren wollten, nur eine Richtung: aus dem „Gobalen Norden“ in den „Globalen Süden“. Damit sind nicht geografische Begriffe gemeint, sondern vielmehr die bestimmenden sozialen, politischen und ökonomischen Komponenten. Vereinfacht formuliert spricht man oft vom reichen Norden, zu dem aber auch Australien gehört, und dem armen Süden. Eine Einbahnstraße also.

Doch die Rahmenbedingungen ändern sich langsam. Zunehmend bewerben sich Menschen aus der so genannten „Dritten Welt“ für ein Freiwilliges Soziales Jahr in den wohlhabenden Industrienationen.

Zu ihnen gehört auch Mariel Fuentes Lugo, die kürzlich auf Einladung des Katholischen Bildungswerks in fließendem Deutsch über ihr Heimatland Mexiko berichtete. Unterstützt durch selbst gemachte Fotos – Menschen, Tiere, Natur und Kirchen darstellend – informierte die Mittzwanzigerin unter anderem über ihre Familie und die Gebräuche in Nopala. Die Stadt mit ungefähr 18 000 Einwohnern liege im Bundesstaat Hidalgo in Zentral-Mexiko. Manchmal behaupteten die Einwohner von sich mit einem Augenzwinkern, es lebten mehr Pferde als Menschen dort. Aus der teilweise wüstenhaft anmutenden Region bis zur Hauptstadt seien es etwa einhundert Kilometer, zwei Autostunden.

Zwölf Stunden Flugzeit liegen zwischen dem Bistum Tula, zu dem Nopala gehört, und dem Bistum Münster. Der inzwischen 51-jährigen Verbindung, die sich mittlerweile von einer Paten- in eine Partnerschaft der beiden Diözesen gewandelt hat, verdankt das St.-Magnus-Haus den Einsatz der sympathischen jungen Frau. Dort arbeitet sie seit fast einem Jahr mit an Demenz erkrankten Bewohnern und überrascht sie gelegentlich mit verschiedenen mexikanischen Rezepten, nach denen gemeinsam zum Beispiel Tortillas hergestellt werden. Allgemeiner Favorit sei freilich ihre Zitronentorte. Besonders geschätzt werde von den älteren Herrschaften auch das Singen in fröhlicher Runde.

Im August werde sie ihr Domizil in Alverskirchen verlassen und nach zwei Städtereisen – Berlin und Prag stehen noch auf ihrer Agenda – nach Mexiko zurückkehren. Ihr abgeschlossenes Jurastudium werde ihr voraussichtlich alle Türen öffnen können, sie sei sich indessen noch nicht völlig im Klaren über ihre berufliche Zukunft.

Die überaus interessierten Zuhörer entließen Mariel Fuentes Lugo nicht, ohne sich vorher nach weiteren Aspekten zu erkundigen. Zu den Unterschieden zwischen beiden Ländern befragt, antwortete sie lachend, dass ihr als erstes die Ordnung in Deutschland aufgefallen sei.

Außerdem habe sie einen völlig anderen Stil, den Gottesdienst abzuhalten, kennen gelernt. Hier sei er insgesamt getragener, ernster, in ihrer Heimat hingegen fröhlicher, es werde Gitarre gespielt und getanzt. Im Zusammenhang mit ihrer Arbeit im Seniorenheim sei ihr bewusst geworden, dass es diese in Mexiko nicht in so großer Zahl gebe, vermutlich eher in großen Städten, weil die Bevölkerung generell jünger sei.

Abschließend gestand sie den Anwesenden auf eine Nachfrage, dass sie die leckere deutsche Bratwurst vermissen werde: „Schade, dass ich davon nichts mitnehmen kann, aber die Einfuhr ist leider verboten.“