Buntes Treiben im weißen Zeltlager

„Es war einfach fantastisch“, freute sich Barbara Farwick , die das Wochenende mit ihrem Sohn Simon und ihrem Mann Georg am Sportpark verbrachte. „Es war gelebte Gemeinschaft.“ Besonders angetan war sie davon, dass die älteren Jugendlichen die jüngeren Kinder unterstützt und mitgerissen haben.

Kaum waren die Zelte am Freitagabend aufgebaut und festgezurrt, brach ein Unwetter über die Zeltstadt herein. Das Abendessen musste kurzerhand in den Clubraum verlegt werden. Das spätere gemütliche Lagerfeuer konnte dann aber wie geplant stattfinden.

Am Samstagmorgen startete dann eine große Olympiade. Die Kinder absolvierten in acht gemischten Mannschaften, die sich jeweils zuvor eine eigene Fahne gestaltet hatten, verschiedene Stationen, bei denen die Geschicklichkeit unter Beweis gestellt werden musste. Einige Spiele wurden dazu von der Kinderbelustigung des Schützenvereins ausgeliehen. Der heftige Wind am Vormittag störte weder die Kinder noch die beiden Köche Andreas Enseling und Olaf Fichtner, die in hervorragender Weise für das leibliche Wohl der Teilnehmer sorgten.

Nachmittags ging es dann in den Sand. Beim Beach-Handball traten die Teams gegeneinander an. Den unterhaltsamen Wettbewerb gewannen am Ende das Team „Saure Gurken“. Abends standen dann noch zwei weitere Highlights auf dem Programm: Zunächst wurde in der Kinder-Disco ausgelassen getanzt, bevor es später auf eine Nachtwanderung ging.

Eltern und Kinder bauten am Sonntag bei schönstem Sonnenschein nach dem Frühstück gemeinsam ab und räumten auf. Anschließend zog es alle geschafft aber glücklich nach Hause.

„Es war super“, freuten sich die Organisatoren Andrea Muckermann und André Henning, „von den Minis bis zur B-Jugend haben sich alle wunderbar gemischt“. Ihr großer Dank galt den vielen Eltern, die immer helfend zur Seite standen. Einer Neuauflage im nächsten Jahr scheint somit nichts im Wege zu stehen.