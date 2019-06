Auf dem Programm stehen unter anderem die Toccata Octava von Georg Muffat, das Concerto in a-moll von Johann Sebastian Bach und das Offertoire in g-moll von Gervais-François Couperin . Letzterer gehörte zur berühmten Organisten-Familie Couperin und war unter anderem als Organist an der Kirche „Notre Dame de Paris“ tätig. Mechthild Scholz hat schon bei mehreren Konzerten in der Johannes-Kirche die Besucher mit ihrem künstlerischen Orgelspiel begeistert. Unter anderem auch beim Konzert zusammen mit der bekannten Flötistin Elisabeth Schwanda. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei.