Mehr als zwei Dutzend interessierte Bürger hatten bei der Sitzung am Mittwochabend auf den Besucherstühlen Platz genommen, so dass man durchaus von eine gemütlichen Enge hätte sprechen können. Gemütlich wurde es bei der Diskussion zum einzigen Tagesordnungspunkt „Maßnahmen am Wirtschaftsweg an der Straße ,Am Haus Langen‘“ aber nun ganz und gar nicht.

Vielmehr wurden nach der Öffnung der Ausschuss-Diskussion, bei der sich die Besucher zu Wort melden konnten, die Argumente teils sehr emotional vorgetragen, so dass Vorsitzender Rotthege und Bürgermeister Sebastian Seidel „ordnend“ eingreifen mussten. „Steine des Anstoßes“ waren die so genannten Rasengittersteine, mit denen das seitliche Abbrechen der Asphaltdecke am Wirtschaftsweg in Richtung Lohmanns Wäldchen verhindert werden soll. „Mit einer solchen Maßnahme wird die Fahrbahn verbreitert und Fahrzeuge können deshalb schneller fahren“, war aus den Reihen der Anwohner zu hören. Fußgänger und Radfahrer würden so gefährdet und das Wild verschreckt.

„ Wenn wir diese Maßnahme aufschieben, besteht die Gefahr späterer teurer Sanierungsmaßnahmen. Wenn wir diese Maßnahme aufschieben, besteht die Gefahr späterer teurer Sanierungsmaßnahmen. “ Bernd Schumacher vom Bauamt der Gemeinde

Hans-Werner Seppmann als Sprecher der Anwohner verlas zunächst eine in sachlicher Form gefasste ausführliche Stellungnahme. Darin beklagte er, dass die Bürger nicht in die Überlegungen mit einbezogen worden seien. „Der Gesprächskreis über dieses Thema ist leider eingeschlafen“, beklagte er. Seppmann schlug vor, die Maßnahmen zurückzustellen, bis im nächsten Jahr ein neues Wirtschaftswegekonzept erarbeitet wird. „Ich bin zuversichtlich, dass durch Gespräche mit allen Beteiligten eine gute Lösung gefunden wird.“

Die weiteren Wortbeiträge mündeten zum Teil in dem Vorwurf, es solle so eine „Umgehungsstraße“ gebaut werden, was Bürgermeister Seidel als unsachlich weit von sich wies. Bernd Schuhmacher vom Bauamt der Gemeindeverwaltung machte – wie auch schon kürzlich bei der Straßenbereisung durch den Bauausschuss (die WN berichteten) deutlich, dass die Sicherung der Randstreifen durch Rasengittersteine unumgänglich sei. „Wenn wir diese Maßnahme aufschieben, besteht die Gefahr späterer teurer Sanierungsmaßnahmen“, beantwortete Schumacher eine Frage aus der SPD-Fraktion.

Im April hatten sich die Mitglieder des Bauausschusses im Rahmen eines Ortstermins einen Überblick über den Zustand der Straße „Am Haus Langen“ verschafft. Foto: Klaus Meyer

„Die Rasengittersteine werden nur einreihig verlegt und die Asphaltdecke vorher seitlich beschnitten“, versuchte er die Sorge hinsichtlich einer Verbreiterung der Straße zu zerstreuen. Die von der Gemeinde mit „Bordmitteln“ durchgeführten Lärmmessungen hätten zudem gezeigt, dass Rasengittersteine gegenüber einer Schotterbefestigung eine geringere Lärm-Emission aufwiesen. Die Mehrheit der Ausschussmitglieder konnte der Argumentation folgen, und so wurde der Vorschlag der Verwaltung bei zwei Enthaltungen der SPD angenommen.

In einem weiteren Schreiben hatten die Anwohner der Häuser 2, 4, und 4B der Straße „Am Haus Langen“ erklärt, dass sie den Rückbau des Kissens an der Einmündung Am Haus Langen/Freckenhorster Straße aufgrund der erzielten Geschwindigkeitsreduzierung nicht wünschen würden. Der Rückbau war seinerzeit wegen der hohen Lärmbelästigung durch landwirtschaftliche Fahrzeuge einstimmig beschlossen worden. Nach Auffassung des Ausschusses soll es bei dem Rückbau allerdings bleiben.