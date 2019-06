Weg führt zu Wasserwerk und WN

Um immer genügend Grundwasser fördern zu können, wird seit 1919 Wasser aus dem Dortmund-Ems-Kanal entnommen und über Anreicherungsbecken ins Grundwasser des Kiessandzuges infiltriert, heißt es in der Presseinformation von „Fit ab 50“. Das zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Jugendstil errichtete Wasserwerks-Gebäude ist bis heute in Betrieb und denkmalgeschützt. Damit zählt es zu den ältesten noch genutzten technischen Bauwerken Münsters. Aus zirka 30 Grundwasserbrunnen werden etwa 25 Prozent des Wasserbedarfs der Stadt Münster abgedeckt – Informationen, die die Radler von Wilhelm Brickwedde von den Stadtwerken Münster erhielten.

Nach einer Kaffeepause am Seehotel Krautkrämer ging es weiter zum Druckzentrum der Unternehmensgruppe Aschendorff an der Hansalinie in Münster. Dort werden täglich über 240 000 Tageszeitungen – unter anderen die Westfälischen Nachrichten – gedruckt, und dort ist auch die Mantel-Redaktion beheimatet. Bevor die Gruppe bei einem Rundgang durchs Druckzentrum „live“ die Produktion der WN nachvollziehen konnte, wurden sie von Mitarbeitern des Besucherdienstes über den Aschendorff Verlag und den Zeitungsdruck – unterstützt durch einen Imagefilm – informiert. Von Westerkappeln bis Lüdinghausen, von Warendorf bis Gronau: Mit insgesamt 18 verschiedenen Lokalausgaben der Westfälischen Nachrichten sowie der Münsterschen Zeitung und der Grevener Zeitung sind die Medien der Unternehmensgruppe Aschendorff immer nah dran am Geschehen und an ihren Lesern.