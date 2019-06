Beides sollte miteinander verbunden werden: Einerseits die Freude am gemeinsamen Radfahren in schöner Landschaft, andererseits das Ansteuern von Zielpunkten, die an unheilvolle Zeiten der deutschen Geschichte erinnern, heißt es in einer Presseinformation der Gruppe „Fit ab 50“.

Die erste Station war Friedland, wo nur die halbe Gruppe am Nachmittag des ersten Tages nach einer denkwürdigen Bahnfahrt mit Hindernissen eintraf. Die andere Hälfte fand in Paderborn keinen Platz im Zug und konnte erst zwei Stunden später die Zugfahrt nach Bad Sooden-Allendorf zum ersten Quartier fortsetzen. Bekannt geworden ist Friedland durch das 1945 eingerichtete Grenzdurchgangslager, eine Anlaufstelle für Flüchtlinge, Vertriebene und Heimkehrer. Später dann kamen in großer Zahl Spätaussiedler aus dem Bereich der ehemaligen Sowjetunion. Heute sind es Flüchtlinge aus Syrien und Asylbewerber, die sich dort nur für eine relativ kurze Zeit aufhalten. Seit 1945 wurde Friedland für immerhin mehr als vier Millionen Menschen zum „Tor der Freiheit“.

Am zweiten Tag besuchten die Radler das Grenzmuseum Schifflersgrund, wo es auf anschauliche Weise grundlegende Informationen zur Situation an der ehemaligen innerdeutschen Grenze gab. Besonders betroffen machte der Bericht von tragischen Einzelschicksalen. Ein weithin sichtbares Birkenkreuz erinnert etwa an Heinz-Josef Große, der am 29. März 1982 dort bei seinem Fluchtversuch von zwei Grenzsoldaten erschossen wurde. Ganz andere Eindrücke vermittelte die Radfahrt flussaufwärts entlang der Werra mit den weiten Flussauen inmitten einer malerischen Landschaft. Ziel der Etappe war Berka.

Das Thema der Tour lautete „Grenzerfahrungen“. Hier begutachtet Andreas Laumann einen ehemaligen Grenzpfahl zur früheren DDR

„Die Grenze zeichnet mit ihren ehemaligen Kontrollstreifen und Minenfeldern aus heutiger Sicht eine besondere Ambivalenz aus“. Die Demarkationslinie, die einmal über lange Zeit Menschen und Regionen voneinander trennte und wertvolle Kulturlandschaften zerschnitt, wurde nach dem Fall der Mauer zum so genannten „Grünen Band“, das sich über 1 393 Kilometer von Norden nach Süden mitten durch Deutschland zieht und das größte Naturschutzgebiet darstellt. Es entstand eine Art Wildnis mit seltenem Pflanzen- und Tieraufkommen nahe einer intensiv genutzten Umgebung.

In der Rhön angekommen, ging es für die Gruppe am letzten Tag noch zum „Point Alpha“, dem amerikanischen Beobachtungspunkt während des Kalten Krieges. Er galt einmal als die westlichste Stelle des Warschauer Pakts. Am Mittag wurde es dann Zeit, die letzten 30 Kilometer der insgesamt zirka 270 Kilometer langen Radtour über den „Kegelspielradweg“ zum Bahnhof Burghaun (Osthessen) zu radeln, um mit dem Zug die Rückreise anzutreten. „Diese anspruchsvolle Inklusions-Radtour mit ihren vielfältigen Informationen und Erinnerungen an die unheilvollen Zeiten der deutschen Geschichte, war für alle Teilnehmer ein Erlebnis, das noch lange nachwirken wird“, heißt es abschließend.