Ziel für die 13 Teilnehmer war bei stürmischem Wind Essen mit Abstechern an der Siedlung Margarethenhöhe und am Baldeney-See in Richtung Mintarder Brücke. Am zweiten Tag führte die 57 Kilometer lange Rundtour bei Sonnenschein zunächst über die Fahrradautobahn in Richtung Landschaftspark Duisburg Nord, ein etwa 180 Hektar großer Park rund um ein stillgelegtes Hüttenwerk in Duisburg-Meiderich, der im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Emscher Park entstand. Auf dem Weg dorthin stoppte die Gruppe kurz am Kunstwerk „Kleiner Zauberlehrling“, ein „tanzender Strommast“ aus der Emscher-Kunstausstellung 2013.

Das Ziel der abschließenden 40 Kilometer langen Rundtour war die Zeche Zollverein in Essen, Unesco-Weltkulturerbe. Sie wird auch „Eiffelturm des Ruhrgebietes“ genannt, war ehemals das Steinkohlebergwerk in Essen und ist heute ein Architektur- und Industrie-Denkmal. Die Geselligkeit kam an allen Tagen natürlich nicht zu kurz. Die Gruppe war sich einig, dass die Touren, die von Thomas Mielisch mit viel Liebe zum Detail ausgearbeitet und geführt wurden, abwechslungsreich und schön waren. Und sie räumten mit dem Vorurteil auf, dass das Ruhrgebiet nicht grün sei.