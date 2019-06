Sommerfest auf der Straße

Würde es neben dem in diesem Jahr im Fokus stehenden Gemeindeentwicklungskonzept auch noch ein Vitus-Fest-Entwicklungskonzept geben, dann wäre die Marschroute dafür wohl klar: Mehr Vereine, mehr Beteiligung, mehr Vergnügen für alle. Rund 110 Vereine und Gruppen schreibt die IGSE jedes Jahr an und regt zum Mitmachen beim traditionsreichen Dorffest an. Dazu kommen persönliche Kontakte. Die Rückmeldungen lassen sich aber fast an einer Hand abzählen. „Der Zeitpunkt für dieses Fest ist eigentlich ideal. Man könnte sich mit relativ wenig Aufwand präsentieren“, dachte IGSE-Chef Stefan Batkowski am Vitus-Sonntag laut nach. „Schade, dass nicht mehr diese Gelegenheit nutzen.“

Es wäre nämlich noch Platz für den einen oder anderen Verein der Gemeinde und auch für den einen oder anderen Gewerbebetrieb. Oder anders ausgedrückt: Es sind noch Lücken da, die nur darauf warten, werbend und aktionsreich ausgefüllt zu werden. Wer am Sonntag die Runde ums Historische Viereck machte, traf unter dem Dach „Verein(t) in Everswinkel“ auf lauter bekannte „Gesichter“. Vereine, Parteien und Institutionen, die seit Jahren Engagement auf der Straße zeigen. Klassiker sozusagen. So etwa die KFD und die Evangelische Frauenhilfe, deren Mitglieder mit tollen Kuchenspenden einmal mehr ein Vitus-Fest-Café ermöglichten, dessen Erlös zu gleichen Teilen an die Frauenhäuser in Warendorf und Telgte geht. Oder das Haus St. Vitus, das mit Flohmarkt- und Waffelstand dabei war. Oder die Freiwillige Feuerwehr, die zusammen mit dem DRK den neuen Gerätewagen Logistik, das Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 sowie Quad und mehr präsentierte und Kindern nicht nur einen Blick in die Fahrzeuge ermöglichte, sondern auch das Überziehen von Feuerwehrjacke und -helm. Waldorfschule, BSHV, Verkehrsverein, CDU, FDP und Grüne zeigten Flagge, und die Katholische Kirchengemeinde rückte mit einer erneuten Tombola mit lauter ungewöhnlichen Gewinnen die Renovierung der St. Magnus-Kirche und die nötigen Eigenmittel dafür in den Blick.

Während die Trödelmeile Nordstraße durchgehend mit Ständen bestückt war und ein reges Kommen und Gehen zu beobachten war, ging es auf dem Kinder-Flohmarkt Warendorfer Straße ruhiger zu. Die Zahl der Decken und Tapeziertische reichte dort nicht für ein lückenloses Angebot. Den Grund brachte eine Mutter so auf den Punkt: „Jedes Fest hat doch mittlerweile einen Flohmarkt, und viel wird auch heute bequem von zu Hause über Ebay-Kleinanzeigen verkauft.“

Monika Lucht hatte sich dennoch einmal mehr auf den Weg ins Vitus-Dorf gemacht und ihren Stand zu Gunsten der Kinderhilfe Nepal aufgebaut. „Familien-Trödel mit Enkelkindern“, wie sie es bezeichnete. Am Abend vorher hatte sie den Wagen gepackt, am Sonntag wurde um 10 Uhr aufgebaut. Der Erlös für die gespendeten Waren geht komplett ins Hilfsprojekt, „davon können Kinder in Nepal die Schule besuchen“. In Everswinkel baut sie gerne ihren Stand auf. „Manche kommen extra vorbei, um eine Spende abzugeben“, freut sie sich. Und zwischendurch gibt‘s sogar Kaffee und Kuchen von einer Anwohnerin.

Unumstrittener Magnet war wieder die Volksbank-Vitus-Bühne, auf der sich nacheinander die Judokas des SC DJK auf die Bretter legten, die Tänzerinnen der Schule für Bühnentanz grazil und anmutig in Szene setzten und die energiegeladenen Tanzgruppen des SC DJK sowie des HdG ein Rhythmus-Battle nach dem nächsten ablieferten. Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunde und Fans der Tanzstars bildeten eine pulkartige Zuschauerkulisse unter sonnigem Himmel. Bei dieser Atmosphäre schmeckten auch der Wein im benachbarten „Dämmerschoppen-Eventcenter“ von Heinz Schütz, die kühlen Blonden bei Heiner Arning und Klemens Diepenbrock und das Sorrento-Eis gleich doppelt gut. Apropos: Mit der Idee, sich inmitten des Kirmestrubels mit „Kesseltanz“, Kinderkarussell und Auto-Scooter auf dem Magnusplatz zusammenzutun, lagen Gasthof Diepenbrock und Vitus-Grill goldrichtig. Bier und Bratwurst unter einem (Zelt-)Dach – das kam an. Eine Location mehr fürs gesellige Auftanken.