Ein deutliches Plus an Flexibilität

„Eine solch tolle Truppe braucht auch gutes Arbeitsmaterial, und deshalb ist es Rat und Verwaltung ein Anliegen, unsere Feuerwehr mit solchem Material auszustatten“, so Seidel . Das Fahrzeug sei im Rahmen einer interkommunalen Kooperation mit vier weiteren Feuerwehren beschafft worden, und so habe man durch die gemeinsame Ausschreibung viele Synergieeffekte nutzen können. Wehrführer Frank Becker schilderte die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des neuen Fahrzeugs, das mit etlichen Rollcontainern bestückt ist. „Wir sind mit diesem Fahrzeug sehr flexibel aufgestellt. Die Container können unter anderem Lösch- und Schaummittel, Atemschutzgeräte, Feuerwehrschläuche, Stromaggregate und Pumpen aufnehmen.“ Mit dem „Gerätewagens Logistik“ seien zwei Fahrzeuge aus den Jahren 1986 und 1991 ersetzt worden, für die eine Ersatzbeschaffung anstand.

Mit einer Andacht leitete Diakon Hubert Wernsmann die Segnung des Fahrzeugs ein. „Ich habe drei biblische Texte gefunden, die mit der Arbeit der Feuerwehr durchaus in Verbindung gebracht werden können“, verstand es Wernsmann, die Anerkennung der Arbeit der Feuerwehr mit Hilfe dieser Texte aufzuzeigen und dafür den göttlichen Segen zu erbitten. Mit der symbolischen Übergabe eines großen Schlüssels an die Wehrführung wurde dann die offizielle Übergabe des Fahrzeugs an die Feuerwehr vollzogen.