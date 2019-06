Übungen, Lehrgänge, schwere Einsätze – und immer wieder müssen die Einsatzkräfte funktionieren. „Da steckt sehr viel Herzblut, sehr viel Zeit, sehr viel Freizeit drin“, und dazu müssten auch noch die Partner mitspielen, bilanzierte Averbeck , der seinen „tiefen Respekt für diese Mannschaft“ zum Ausdruck brachte.

Das gesamte Wochenende hatte die Feuerwehr besonders im Fokus gestanden. In einer „just-in-time-Lieferung“ (O-Ton Averbeck) war der neue Gerätewagen Logistik eingetroffen, war beim Dämmerschoppen am Freitagabend vorgestellt und gesegnet worden. Am Samstag freute man sich nach der Polonäse über ein volles Party-Haus bei Diepenbrock, am Vitus-Sonntag boten die Blauröcke mit zwei Fahrzeugen und Material einen Anlaufpunkt für interessierte Bürger. Der Montag schließlich ist der Tag, an dem die Leistungen der Feuerwehr plakativ gewürdigt werden.

Beim Frühschoppen gab‘s das seltene Bild dreier Bürgermeister nebeneinander: Sebastian Seidel, Ludger Banken und Hermann Walter (v.l.). Foto: Klaus Meyer

Bürgermeister Sebastian Seidel griff die Fahrzeug-Neuanschaffung auf. „Unsere Feuerwehr ist nie zu Ende bestückt. Da ist eine Entwicklung drin, und das wird uns auch die nächsten Jahre beschäftigen.“ Die Mitgliederzahlen der Feuerwehr steigen, auch dank der landesweiten Kampagne, aber insbesondere „durch die gute Arbeit und die direkte Ansprache vor Ort“, so Seidel. „Es ist eine große Aufgabe, die die Feuerwehr-Kameraden jeden Tag erfüllen“, und dahinter stehe auch jeweils eine Familie, die das mittrage und stütze – „dafür sage ich ganz herzlichen Dank“.

Wehrführer Frank Becker ging ebenfalls auf die jüngste Fahrzeug-Neuanschaffung ein, die in fünffacher Auflage baugleich zusammen mit dem Kreis Warendorf sowie Beckum und Oelde bestellt worden sei und aufgrund ihrer Funktionalität zwei alte Fahrzeuge von 1986 und 1991 in der Gemeinde ersetzen werde. „Wir gehen bei Neuanschaffungen sehr verantwortungsvoll mit den eingesetzten Steuergeldern um“, und das werde auch künftig so sein. Auf der Liste stehen als nächstes der Einsatzleitwagen Alverskirchen sowie jeweils ein Mannschaftstransportwagen für beide Löschzüge. Hier werde man wieder im Rahmen des TEO-Verbundes gemeinschaftlich aktiv werden. Die Umsetzung des gewachsenen Raumbedarfs in den Gerätehäusern werde derzeit diskutiert. Becker zeigte sich zufrieden mit der Mitgliederentwicklung, würde sich aber dennoch mehr Nachwuchs in der Einsatzabteilung, der Jugendfeuerwehr und der neuen Unterstützungsabteilung wünschen.

Nach dem ökumenischen Gottesdienst folgte die Gedenkfeier an der Marienkapelle. Foto: Klaus Meyer

Becker kündigte auch die Wiedereinführung der Sirenen an. Bis Anfang der 1990er-Jahre habe es ein flächendeckendes Netz gegeben, das nach Ende des Kalten Krieges aber sukzessive verschwunden sei. Nun habe eine Umkehrentwicklung in den Kommunen eingesetzt, um die Menschen – unabhängig von Radio und TV und auch nachts – im Ernstfall im wahrsten Sinne aufzuwecken. In Alverskirchen liege noch eine alte Sirene, in Everswinkel soll eine auf dem Rathaus installiert werden.

Nachgeholt wurde am Montag ein Ausstattungsdetail für die beiden Ehrenbrandmeister, die früheren Bürgermeister Ludger Banken und Hermann Walter. Sie erhielten endlich die rot-weiße Kordel für ihre Mützen. Zu den Personalien gehörten ferner die Beförderung von Richard Koch zum Hauptbrandmeister sowie die Ehrung für Dietmar Fersch mit dem Feuerwehrabzeichen in Gold für 35 Jahre Feuerwehr-Dienst. Das Abzeichen in Silber für 25 Jahre geht an Peter Rößler, der verhindert war.

Zum Hauptbrandmeister wurde Richard Koch (3.v.l.) befördert, hier flankiert von Bürgermeister Seidel, Martin Hülsmann und Wehrführer Frank Becker Foto: Klaus Meyer

Begonnen hatte der Montag mit dem Ökumenischen Gottesdienst in der St. Magnus-Kirche, der von Diakon Hubert Wernsmann und Pfarrer Stefan Döhner gestaltet wurde. Im Anschluss gedachte man traditionell an der Marienkapelle der verstorbenen Kameraden. Burchard Schlüter als stellvertretender Bürgermeister hob die Bedeutung des Gedenkens hervor: „Die Wertschätzung, die durch die Kranzniederlegung der Feuerwehr und allen Kameraden zuteil wird, ist überaus wichtig. Ihnen gebührt Respekt und unsere Anerkennung für die nicht immer leichte Aufgabe.“ Die Feuerwehr schütze nicht nur die Bürger, sondern vermittele in ihrem ehrenamtlichen Einsatz auch einen hohen Wert.