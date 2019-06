Ölspur sorgt für Verspätung

Dichtes Gedränge herrschte bei der Anmeldung und im Start- und Zielbereich. Die Startnummern mussten noch schnell angebracht werden und die bedeckten fast den kompletten Oberkörper der jungen „Flitzer“. Ungeduldig warteten alle auf ihre Starts: Schülerinnen, Schüler und Kindergartenkinder. Doch plötzlich erhielt Chef-Organisator Florian Glose die Nachricht, die Warendorfer Straße sei wegen einer Ölspur gesperrt worden. Die Freiwillige Feuerwehr , sowieso als Helfer beim Volkslauf im Einsatz, musste zunächst diese Spuren beseitigen, bevor sich die 125 Schüler und etwa 55 Kindergartenkinder an das Rücklicht ihres mit einem Fahrrad vorausfahrenden Stefan Dieckmann machten.

Mit einer halbstündigen Verzögerung gab SC-DJK-Präsident Martin Steinbach den ersten Startschuss für die Schülerinnen: 1 000 Meter waren im Dorf zurückzulegen. Jana Große Mehrmann sichtete „Stadionsprecher“ Martin Steinbach als erste Läuferin von 58 folgenden Schülerinnen. Nach 4:28 Minuten war die Schülerin der Klasse 3a im Ziel. Fünf Sekunden dahinter lag Fiona Dreyer aus der Klasse 4b, vor Lisa Rummeling aus Albersloh mit 4:42 Minuten. Wie dort alle Schüler von den zahlreichen Zuschauern empfangen wurden, elektrisierte die Läuferschar umso mehr. Es wurde noch ein Zahn zugelegt, und der Jubel hallte bis in das Gotteshaus hinein. Hätte dort eine Hochzeit stattgefunden, das Ja-Wort des Brautpaares wäre wohl im Jubel der Zuschauer untergegangen. Innerhalb von drei Minuten waren sie alle im Ziel.

Die Jungen warteten schon auf ihren Einsatz: 66 Grundschüler und ein Vierbeiner – alle ausgestattet mit Startnummern – rannten was das Zeug hielt. Im Eifer des Gefechts gab es auch schon mal einen Sturz, und Mutter musste Trösterin spielen. Finn Wenzek vom SC DJK erreichte nach 4:15 Minuten das Ziel, gefolgt von Jan Börding (4:25) und Marlo Rößler aus der Klasse 3c (4:27). Nach weiteren dreieinhalb Minuten war auch dieser Lauf unter dem Beifall der „Zaungäste“ beendet. Im Zelt hatte jetzt Florian Glose eine Menge Arbeit: die Siegerehrung mit Urkunden und kleinen Sachpreisen, die die Sparkasse gestiftet hatte, stand an.

Die Bambinis hatten sich am Kirmesgelände fertig gemacht. Hier ahnten die Beobachter, dass sich dieser Lauf zu einem kombinierten Eltern-Kind-Laufen entwickeln würde. An der Hand haltend oder auch hinter ihren Kindern herlaufend – Regeln gab‘s hier keine – wurden die 320 Meter bis zum Ziel gemeinsam zurückgelegt. Dort warteten Beifall, Urkunden, Plaketten und Geschenke. Glose schwitzte vor Freude, dass erneut so viele Kinder gekommen waren und von ihm jetzt die Auszeichnungen entgegennahmen. Allein das sei ein Grund, diesen Vitus-Lauf auch 2020 wieder anzubieten.

54 Läufer und fünf Walker machten sich auf die 5 000-Meter-Strecke. Jann-Paul Jackisch (Jericho Racing Team) traf nach 17:30 Minuten im Ziel ein, gefolgt von Marc Hug (Rinkerode) in 17:40 Minuten und Artur Boschmann (LSF Münster) in 18:11 Minuten. Schnellster Walker war Frank-Dieter Zech (SC DJK) in 42:56 Minuten. Schließlich stand noch der Zehn-Kilometer-Lauf mit 31 Teilnehmern auf dem Programm. Amanuel Desciale von der LG Ahlen siegte in 35:23 Minuten vor Benjamin Luber (Team Erdinger alkoholfrei) in 37:27 Minuten und gunnar Isensee (Alumni Club Münster) in 40:13 Minuten.

Glose richtete zum Abschluss an die 45 Helfer aus den einzelnen Abteilungen des SC DJK Everswinkel ein herzliches Dankeschön. Allein auf der Strecke waren 30 Sportler im Einsatz, der DRK-Ortsverein und die Feuerwehr unterstützten diesen Lauf ebenso. Mit insgesamt 275 Läufern wurde die Teilnehmerzahl des Vorjahres wieder erreicht. Wünschenswert ist für die Veranstalter ist es, dass die Läuferschar beim Hauptlauf über zehn Kilometer – mit zuletzt 31 Läuferinnen und Läufern mager besetzt – wieder zunimmt. Alle Ergebnisse: www.deinezeiten.de