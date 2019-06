Lesestunde mitten im Gerätehaus

Etwa 60 kleine Feuerwehrfans machten sich auf den Weg. Mit großen Augen bestaunten sie die vor dem Gerätehaus geparkten Einsatzfahrzeuge, die ausgerollten Schläuche und natürlich die Feuerwehrmänner, die die jungen Besucher begrüßten. „Zu unserem 100. Geburtstag haben wir uns überlegt, dass wir selbst auch etwas verschenken möchten. Der Kindergarten erhält deshalb 16 Feuerwehrbücher von uns“, überraschte Zugführer Alexander Wiesmann die KiTa-Kinder. Die hatten sich sehr gut auf den Besuch vorbereitet und präsentierten als Dank tanzend ihr Feuerwehrlied.

Die Bücher wurden jedoch nicht nur einfach an die Kinder übergeben. Aufgeteilt in kleine Gruppen, ließen sich die Kinder an unterschiedlichen Orten im Gerätehaus nieder, um sich die Geschichten von echten Feuerwehrmännern vorlesen zu lassen. Einige nahmen in den Fahrzeugen Platz, andere unter einem Zelt aus Schläuchen und wieder andere fanden einen Platz in der Umkleide, umgeben von Feuerwehrhelmen und Einsatzkleidung. Mit strahlenden Augen und gespitzten Ohren verfolgten die jungen Besucher dann die spannenden Geschichten.

Nachdem alle Geschichten erzählt und neugierige Fragen zum Thema Feuerwehr beantwortet waren, konnten die Kids erleben, wie es sich anfühlt, ein echter Feuerwehrmann zu sein. So durften sie im Führerhaus des Hilfeleistungsfahrzeugs Platz nehmen, das Blaulicht anschalten und mit einem Feuerwehrschlauch ein nicht ganz so echtes Feuer löschen. Zudem war ein großer Tisch mit weißem Papier aufgebaut, auf dem sich die Kinder kreativ mit Fingerfarben und Wachsmalstiften austoben konnten. KiTa-Leiterin Sylvia Stasch bedankte sich herzlich für die Einladung und das tolle Angebot des Löschzugs Alverskirchen. Und für viele Kinder war nach diesem spannenden Besuch eines klar – sie wollen auch Feuerwehrmann- oder frau werden.