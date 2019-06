Unter der fachkundigen Leitung von Martin Sievers , Geschäftsführer der Kreisjägerschaft Warendorf, der seit Jahren mit der „Rollenden Waldschule“ unterwegs ist, konnten die großen und kleinen Teilnehmer sich auf ganz unterschiedliche Art dem Thema Wald und Natur nähern. Auf dem großen Außengelände der Kita Weidenkorb waren acht Stationen aufgebaut, die abwechslungsreich etwas für Kinder und auch deren Eltern boten.

In kleinen Gruppen aufgeteilt konnten Eltern und Kinder hier in einer Art Rallye die unterschiedlichsten Informationen zum Wald, den Bäumen und natürlich den Waldtieren spielerisch ertasten, erriechen, erfahren und erlernen. Gar nicht so einfach war das Zuordnen der verschiedenen Tierspuren zum passenden Tier. Auch viele Eltern rätselten, als es darum ging, Bäume zu benennen, und taten sich schwer, Blätter und Früchte richtig zuzuordnen.

Viele fragende Blicke gab es auch beim Riech-Memory. Hier mussten Kräuter, Gewürze und allerlei Düfte erkannt werden. An einer weiteren Station gab es Felle, Tierschädel und die unterschiedlichsten Geweihe. Wer hat schon einmal ein Wildschwein gestreichelt? Oder einen Biber, oder ein Reh? Welches Tier trägt welches Geweih? Auch hier sollte natürlich jeweils das passende Tier erraten werden.

Ein Parcours lud dazu ein, Dinge zu entdecken, die zum Wald gehören und solche, die nichts im Wald zu suchen haben. Hier fanden sich neben waldtypischen Dingen, wie Vogelfedern und -eiern, auch Früchte und Gegenstände, die es im Wald nicht gibt. Plastikgegenstände, alte Computerteile, Kochtöpfe und mehr wurden von den Kindern als Müll erkannt. So wurde gleich das Umweltbewusstsein geschult.

Auch Geschicklichkeit war gefragt, als es an einer Station hieß, Tannenzapfen mit Hilfe von zwei Stöcken in einen Korb zu transportieren. Ganz besonderes spannend war aber der Wagen mit den über hundert präparierten Waldtieren. Eltern und Kinder stellten hier viele Fragen zu den einzelnen Tieren, die Martin Sievers sachkundig und ausführlich beantworten konnte. Einzelne Tierpräparate durften auch gestreichelt werden, ein Highlight für die jüngsten Teilnehmer. Als alle Gruppen die Stationen bewältigt hatten, gab es zum Abschluss als Belohnung Getränke und leckere Würstchen. Alle waren sich einig, dass der Aktionstag sehr viel Spaß gemacht hat und sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen dabei viel Wissenswertes erfahren konnten.