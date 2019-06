Den Anfang machten die Einzelvoltigierer Romy Scholz und Finja Everding , die ihre Pflicht und Kür jeweils im Galopp auf Salome zeigten. Hier konnte sich Finja Everding den Sieg holen, knapp gefolgt von Romy Scholz auf Platz zwei. Anschließend startete das Team II erstmalig, ebenfalls auf ihrem Pferd Salome, in diesem Jahr. Nach einer tollen Pflicht begeisterten die jungen Mädchen im Alter von neun bis zwölf Jahren mit ihrer Kür. Nach langem Warten, bis die weiteren angetretenen Mannschaften ihre Vorstellungen beendet hatten, ging es in die Siegerehrung. Hier wurde das Team II, vorgestellt von Katharina Lohmann und Finja Everding, mit dem tollen Sieg bei sieben gestarteten Mannschaften in ihrer Leistungsklasse überrascht.