. Neben den bestehenden nachbarschaftlichen Beziehungen konnte jeder neue Kontakte knüpfen. Bei sommerlichen Temperaturen, kühlen Getränken, Bratwurst und selbst gemachtem Kuchen und Salaten genossen die Nachbarn die geselligen Beisammenkunft. Zur Unterhaltung wurde ein sportlicher Wettkampf veranstaltet. Hierzu wurde die Müssinger Bauerschaft in zwei Teams, eingeteilt. Team Süd /Ost (Bewohner südlich der K 3 und östlich des Mußenbachs) gegen Team Nord (Bewohner nördlich der K3 und östlich des Mußenbachs). Die Mannschaften mussten sich in folgenden Wettkämpfen messen: Kartoffeln schälen, Rückwärtsfahren mit Trecker und Anhänger, Dosenwerfen und Tauziehen. Zudem hatte die Jugendfeuerwehr Everswinkel einen Menschenkicker aufgebaut. Nach ebenso spannenden wie unterhaltsamen Wettkämpfen siegte knapp das Team Süd/Ost und reckte stolz den vom Orga-Team überreichten Siegerpokal in die Höhe.