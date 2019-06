Heute vor 60 Jahren haben die beiden in der Kirche im unterfränkischen Ullstein geheiratet und feiern somit das Fest der diamantenen Hochzeit. Schon im Gespräch mit den WN anlässlich ihre Goldhochzeit hatten sie den Stolz auf ihre vier Kinder und zehn Enkelkinder zum Ausdruck gebracht.

Sohn Franz hat das elterliche Gut Brückhausen übernommen Tochter Elisabeth ist Unterrichtskrankenschwester in Wien und Tochter Johanna arbeitet als promovierte Medizinerin. Tochter Theresia ist als Tierärztin tätig. Das jüngste Enkelkind ist inzwischen 10 Jahre, das älteste 28 Jahren alt. Das den von Twickels die Familie so viel bedeutet, kommt nicht von ungefähr. „Ich hatte noch sechs Geschwister“, hatte Elisabeth Freifrau von Twickel erzählt, und ihr Ehemann sogar sieben. Geboren wurde Elisabeth Freifrau von Twickel in Mittelfranken. Aufgewachsen in Würzburg hat sie Sozialarbeit studiert und in diesem Beruf in München und Nürnberg gearbeitet. Gottfried Freiherr von Twickel stammt aus Havixbeck und hat im Jahr 1957 das Gut Brückhausen übernommen. „Nach unserer Hochzeit haben wir versucht, uns in die dörfliche Gemeinschaft in Alverskirchen zu integrieren“, hatten die beiden schon bei dem Gespräch vor zehn Jahren gesagt. „Ich war Vorsitzende des Pfarrgemeinderates in Alverskirchen und des Sozialdienstes katholische Frauen in Münster“, beschrieb Freifrau von Twickel ihre Tätigkeit im kirchlichen Bereich. Kommunal- und Verbandspolitik waren die Tätigkeitsfelder ihres Ehemannes. Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbank Albersloh, Vorsitzender des Wasser- und Bodenverbandes Angelregulierung und eine 25-jährige Tätigkeit im Gemeinderat, waren nur einige seiner Arbeitsgebiete.

„Wir sind jetzt beide über neunzig, und wegen der gesundheitsbedingten Einschränkungen haben wir uns inzwischen weitgehend zurückgezogen“, räumen die Jubilare ein, und verbreiten dennoch eine gewisse Gelassenheit und Zufriedenheit.