Schließlich leisten die rund 20 Männer und Frauen, die Tag ein Tag aus an der Ampel am Mühlenplatz stehen und den Grundschülern beim Überqueren der Straße assistieren, einen unverzichtbaren Dienst.

Die Klagen über Autofahrer, die im morgendlichen Verkehr trotz der Kinder am Straßenrand sogar bei rot über die Ampel fahren, waren auch in diesem Jahr wieder aktuell, bestätigte Alexandra Grouls . Sie ist als Schulpflegschaftsvorsitzende der Johannesschule verantwortlich für die Organisation des Lotsendienstes und freute sich, dass inzwischen auch zwei Männer zu dem überwiegend weiblich besetzten Kreis gestoßen sind. Grundsätzlich könne sich jeder beteiligen, auch ohne eigene Kinder an der Grundschule, warb sie um Unterstützung. Ein Beispiel dafür ist die pensionierte Lehrerin Maria Hoppe. Sie verrichtete den Dienst seit vier Jahren und ist ein wenig enttäuscht, dass sich durch ihr Vorbild nicht auch noch mehr Menschen aus der Großeltern-Generation angesprochen fühlten.

Wer ab kommenden September als Lotse dabei sein möchte kann sich an die Johannesschule wenden ( ✆ 94 00 59) oder direkt an Alexandra Grouls, ✆ 01 73/ 2 72 91 79.