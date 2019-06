Das Spinnen von Naturfasern zu Fäden ist eine der ältesten Techniken der Menschheit. Es gibt Hinweise, dass bereits in der Steinzeit gesponnen wurde. Man braucht viel Zeit und auch Geschick, um die Faser zu Fäden zu drehen – aber im Grunde kann jeder das Spinnen erlernen – ob mit der Handspindel oder mit dem seit dem 13. Jahrhundert bekannten Spinnrad, das eine wesentliche Erleichterung bedeutete.

Verschiedene Bauarten von Spinnrädern werden am Aktionssonntag vorgestellt und erklärt. In vielen Regionen Deutschlands hörte man früher von Michaelis am 29. September an bis zum 22. Februar in nahezu allen Haushalten die Spinnräder surren – solange eben wie es Winter war und man auf dem Feld keiner Arbeit nachgehen musste.

Unter der Anleitung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Sachsenhofes in Greven kann im Mitmach Museum jeder selbst einmal versuchen, wie viel Spaß das Spinnen machen kann. Denn anders als vor Hunderten von Jahren ist Spinnen heute keine lästige Pflicht mehr, sondern zum kreativen Hobby geworden.

Das gleiche gilt für das Färben von Garn und Textilien. Auch das Färben ist eine uralte Kulturtechnik, die auf der ganzen Welt beherrscht wurde und am Aktionssonntag ebenfalls von den Frauen des Heimatvereins Greven gezeigt wird. Gefärbt wurde früher mit natürlichen Farben, wie man sie aus heimischen Pflanzen gewinnen konnte. Die Namen vieler Pflanzen sind heute kaum noch bekannt: Aus Färberwau kann man gelbe Farbe gewinnen, aus Krappwurzeln Rot, und das Blau aus dem Färberwaid ist kräftig und strahlend. Mitmachen ist natürlich auch hier ausdrücklich erwünscht. Für die kleine Stärkung zwischendurch gibt es wie immer Kaffee und Kuchen und natürlich selbst gebackenes Steinofenbrot.