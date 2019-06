Schon auf dem Begrüßungsplakat am Eingang hatte Ursula Wehmeyer , die als Teamleiterin die organisatorischen Fäden in ihren Händen hielt, zur Einstimmung ein Schiff auf hoher See skizziert. Seemannslieder erklangen derweil aus dem CD-Player. Den Tisch zierten Deko-Artikel, wie Leuchttürme, Fischkutter in allen Größen, Muscheln, Sand und Seesterne. Das ganze drapiert auf blauen Grund, der das Meer darstellen sollte. Statt Kaffee und Kuchen gab’s diesmal mit Würstchen vom Grill und leckeren Salaten deftige Kost. Jutta Domeier stimmte in ihrem Beitrag zum Festprogramm zahlreiche Seemannslieder an, deren Texte sie vorher verteilt hatte. Die Pausen zwischen den Liedern würzte sie mit allerlei kleinen Geschichten, in denen auch jede Menge Seemanngarn gesponnen wurde. Mit witzigen Anekdoten zum Thema hatte sie die Lacher auf ihrer Seite. Ursula Wehmeyer hatte einige Fragen und Rätsel aus der Seefahrt vorbereitet und wartete mit Wissenswertem zum Motto des Sommerfestes auf.

Gegen Ende dieses abwechslungsreichen Nachmittags gab’s noch ein leckeres Eis. Mit dem Lied „Danke für diese schönen Stunden“ brachten die rund zwei Dutzend Seniorinnen und Senioren zum Abschluss noch einmal ihre Freude über das gelungene Fest zum Ausdruck.