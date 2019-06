Am Montag werden alle 256 Kinder mit diesem Shirt in die Schule kommen und am Vormittag der Erwachsenenaufführung beiwohnen. Die Lehrer und einige Eltern proben bereits am Sonntag mit den Zirkusleuten genau das Programm, welches die Schüler dann im Laufe der Woche erlernen.

Die großen Vorstellungen am Freitag und Samstag sind fast ausverkauft, einige Restkarten sind noch im Sekretariat der Schule erhältlich.